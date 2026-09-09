Plate-forme d’imagerie professionnelle cloud-native

Philips Advanced Image Insights est une solution logiciel-service (SaaS) gérée, hébergée sur l’infrastructure cloud AWS, qui permet d’accéder à des fonctionnalités d’analyse d’images avancées, où que vous soyez et à tout moment. La plate-forme intègre des fonctionnalités de connectivité sur le cloud, d’intégration aux systèmes d’imagerie de l’établissement, de gestion des identités et des accès, ainsi que de supervision des services et des opérations gérées. Son architecture basée sur le cloud permet d’accéder aux nouvelles fonctionnalités d’IA, d’analyse et de recherche au fur et à mesure de leur disponibilité. La confidentialité et la sécurité sont intégrées dès la conception, ce qui permet aux établissements de santé de satisfaire aux exigences règlementaires en vigueur dans leur région.