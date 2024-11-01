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ETO 3D temps réel

Imagerie échographique 3D

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Avec l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel, les cardiologues, chirurgiens cardiaques, anesthésistes, cardiologues interventionnels et échocardiographes peuvent visualiser la structure et la fonction cardiaques en temps réel, pour des résultats rapides, reproductibles et quantifiables.

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Caractéristiques
Structure et fonction cardiaques || Informations clés destinées au

Structure et fonction cardiaques

Vous pouvez visualiser la structure et la fonction cardiaques en mouvement, même chez les patients peu échogènes.

Structure et fonction cardiaques

Vous pouvez visualiser la structure et la fonction cardiaques en mouvement, même chez les patients peu échogènes.

Structure et fonction cardiaques

Vous pouvez visualiser la structure et la fonction cardiaques en mouvement, même chez les patients peu échogènes.
Visualisation || Avantages pour les cardiologue

Visualisation

Il offre une meilleure visualisation lors de l’implantation de dispositifs.

Visualisation

Il offre une meilleure visualisation lors de l’implantation de dispositifs.

Visualisation

Il offre une meilleure visualisation lors de l’implantation de dispositifs.
Visualisation de l’ensemble de la val... || Avantages pour les chirurgiens

Visualisation de l’ensemble de la valve

Vous pouvez visualiser la valve dans son intégralité et sous plusieurs angles, alors que le cœur bat.

Visualisation de l’ensemble de la valve

Vous pouvez visualiser la valve dans son intégralité et sous plusieurs angles, alors que le cœur bat.

Visualisation de l’ensemble de la valve

Vous pouvez visualiser la valve dans son intégralité et sous plusieurs angles, alors que le cœur bat.
Leader en matière d’ETO 3D temps réel || À la pointe de la formation en

Leader en matière d’ETO 3D temps réel

La solution xMATRIX d’ETO 3D temps réel de Philips a été lancée en 2007. L’efficacité clinique de l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel a depuis été démontrée avec plus d’un million d’examens et actes thérapeutiques réalisés.

Leader en matière d’ETO 3D temps réel

La solution xMATRIX d’ETO 3D temps réel de Philips a été lancée en 2007. L’efficacité clinique de l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel a depuis été démontrée avec plus d’un million d’examens et actes thérapeutiques réalisés.

Leader en matière d’ETO 3D temps réel

La solution xMATRIX d’ETO 3D temps réel de Philips a été lancée en 2007. L’efficacité clinique de l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel a depuis été démontrée avec plus d’un million d’examens et actes thérapeutiques réalisés.
Données et angles de vue || Informations clés destinées au

Données et angles de vue

Il met à votre disposition des données et angles de vue auxquels vous n’auriez pas accès avec une approche transthoracique.

Données et angles de vue

Il met à votre disposition des données et angles de vue auxquels vous n’auriez pas accès avec une approche transthoracique.

Données et angles de vue

Il met à votre disposition des données et angles de vue auxquels vous n’auriez pas accès avec une approche transthoracique.
Plus grande visibilité || Avantages pour les cardiologue

Plus grande visibilité

Vous bénéficiez d’une meilleure visibilité lors des interventions échoguidées.

Plus grande visibilité

Vous bénéficiez d’une meilleure visibilité lors des interventions échoguidées.

Plus grande visibilité

Vous bénéficiez d’une meilleure visibilité lors des interventions échoguidées.
Surveillance || Avantages pour les chirurgiens

Surveillance

La surveillance peut être réalisée avant, pendant et après l’intervention.

Surveillance

La surveillance peut être réalisée avant, pendant et après l’intervention.

Surveillance

La surveillance peut être réalisée avant, pendant et après l’intervention.
Large gamme d’ETO || À la pointe de la formation en

Large gamme d’ETO

Philips dispose d’une large gamme d’échocardiographes transœsophagiens 3D temps réel, également composée de systèmes mobiles.

Large gamme d’ETO

Philips dispose d’une large gamme d’échocardiographes transœsophagiens 3D temps réel, également composée de systèmes mobiles.

Large gamme d’ETO

Philips dispose d’une large gamme d’échocardiographes transœsophagiens 3D temps réel, également composée de systèmes mobiles.
Meilleure communication || Informations clés destinées au

Meilleure communication

Il améliore la communication entre les chirurgiens, les patients et les familles.

Meilleure communication

Il améliore la communication entre les chirurgiens, les patients et les familles.

Meilleure communication

Il améliore la communication entre les chirurgiens, les patients et les familles.
Visualisation en temps réel || Avantages pour les cardiologue

Visualisation en temps réel

Il vous permet, au cours de l’examen de suivi, de visualiser la zone concernée en temps réel afin d’évaluer avec précision les traitements et résultats.

Visualisation en temps réel

Il vous permet, au cours de l’examen de suivi, de visualiser la zone concernée en temps réel afin d’évaluer avec précision les traitements et résultats.

Visualisation en temps réel

Il vous permet, au cours de l’examen de suivi, de visualiser la zone concernée en temps réel afin d’évaluer avec précision les traitements et résultats.
Simplicité d’utilisation et rapidité || Avantages pour les chirurgiens

Simplicité d’utilisation et rapidité

La quantification de la valve mitrale est facilitée à l’aide de données objectives.

Simplicité d’utilisation et rapidité

La quantification de la valve mitrale est facilitée à l’aide de données objectives.

Simplicité d’utilisation et rapidité

La quantification de la valve mitrale est facilitée à l’aide de données objectives.
  • Structure et fonction cardiaques || Informations clés destinées au
  • Visualisation || Avantages pour les cardiologue
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  • Leader en matière d’ETO 3D temps réel || À la pointe de la formation en
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Structure et fonction cardiaques || Informations clés destinées au

Structure et fonction cardiaques

Vous pouvez visualiser la structure et la fonction cardiaques en mouvement, même chez les patients peu échogènes.

Structure et fonction cardiaques

Vous pouvez visualiser la structure et la fonction cardiaques en mouvement, même chez les patients peu échogènes.

Structure et fonction cardiaques

Vous pouvez visualiser la structure et la fonction cardiaques en mouvement, même chez les patients peu échogènes.
Visualisation || Avantages pour les cardiologue

Visualisation

Il offre une meilleure visualisation lors de l’implantation de dispositifs.

Visualisation

Il offre une meilleure visualisation lors de l’implantation de dispositifs.

Visualisation

Il offre une meilleure visualisation lors de l’implantation de dispositifs.
Visualisation de l’ensemble de la val... || Avantages pour les chirurgiens

Visualisation de l’ensemble de la valve

Vous pouvez visualiser la valve dans son intégralité et sous plusieurs angles, alors que le cœur bat.

Visualisation de l’ensemble de la valve

Vous pouvez visualiser la valve dans son intégralité et sous plusieurs angles, alors que le cœur bat.

Visualisation de l’ensemble de la valve

Vous pouvez visualiser la valve dans son intégralité et sous plusieurs angles, alors que le cœur bat.
Leader en matière d’ETO 3D temps réel || À la pointe de la formation en

Leader en matière d’ETO 3D temps réel

La solution xMATRIX d’ETO 3D temps réel de Philips a été lancée en 2007. L’efficacité clinique de l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel a depuis été démontrée avec plus d’un million d’examens et actes thérapeutiques réalisés.

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La solution xMATRIX d’ETO 3D temps réel de Philips a été lancée en 2007. L’efficacité clinique de l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel a depuis été démontrée avec plus d’un million d’examens et actes thérapeutiques réalisés.

Leader en matière d’ETO 3D temps réel

La solution xMATRIX d’ETO 3D temps réel de Philips a été lancée en 2007. L’efficacité clinique de l’échocardiographie transœsophagienne 3D temps réel a depuis été démontrée avec plus d’un million d’examens et actes thérapeutiques réalisés.
Données et angles de vue || Informations clés destinées au

Données et angles de vue

Il met à votre disposition des données et angles de vue auxquels vous n’auriez pas accès avec une approche transthoracique.

Données et angles de vue

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Plus grande visibilité || Avantages pour les cardiologue

Plus grande visibilité

Vous bénéficiez d’une meilleure visibilité lors des interventions échoguidées.

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Surveillance || Avantages pour les chirurgiens

Surveillance

La surveillance peut être réalisée avant, pendant et après l’intervention.

Surveillance

La surveillance peut être réalisée avant, pendant et après l’intervention.

Surveillance

La surveillance peut être réalisée avant, pendant et après l’intervention.
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Philips dispose d’une large gamme d’échocardiographes transœsophagiens 3D temps réel, également composée de systèmes mobiles.

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Meilleure communication || Informations clés destinées au

Meilleure communication

Il améliore la communication entre les chirurgiens, les patients et les familles.

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Visualisation en temps réel || Avantages pour les cardiologue

Visualisation en temps réel

Il vous permet, au cours de l’examen de suivi, de visualiser la zone concernée en temps réel afin d’évaluer avec précision les traitements et résultats.

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Simplicité d’utilisation et rapidité || Avantages pour les chirurgiens

Simplicité d’utilisation et rapidité

La quantification de la valve mitrale est facilitée à l’aide de données objectives.

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