Le masque AF531 offre au patient un confort optimal et simplifie les procédures de ventilation non invasive (VNI). Flexible, facile à installer et comprenant des options de traitement uniques, l’AF531 constitue la solution idéale pour les patients et cliniciens.
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Harnais CapStrap à quatre points || Meilleur confort du patient
Harnais CapStrap à quatre points : confortable et facile à installer
Le harnais est équipé de sangles larges et confortables pourvues de boutons-pression latéraux, facilitant le repositionnement du masque. De plus, le système CapStrap facilite l’installation du harnais, tout en permettant ensuite de soulever le masque. Ce système plus sûr et plus confortable pour le patient simplifie ainsi l’administration des soins quotidiens.
Harnais CapStrap à quatre points : confortable et facile à installer
Le harnais est équipé de sangles larges et confortables pourvues de boutons-pression latéraux, facilitant le repositionnement du masque. De plus, le système CapStrap facilite l’installation du harnais, tout en permettant ensuite de soulever le masque. Ce système plus sûr et plus confortable pour le patient simplifie ainsi l’administration des soins quotidiens.
Harnais CapStrap à quatre points : confortable et facile à installer
Le harnais est équipé de sangles larges et confortables pourvues de boutons-pression latéraux, facilitant le repositionnement du masque. De plus, le système CapStrap facilite l’installation du harnais, tout en permettant ensuite de soulever le masque. Ce système plus sûr et plus confortable pour le patient simplifie ainsi l’administration des soins quotidiens.
Nombreux types de coudes || Options de traitement flexible
Types de coudes variés pour une grande flexibilité de traitement
Grâce à son moyeu de coudes intégré, le système AF531 est compatible avec plusieurs types de coudes de conception spécifique. Le système Philips Respironics propose des coudes adaptés à divers systèmes de ventilateur, avec ou sans valve d’entraînement, ainsi que deux types de coudes spéciaux. Vous pouvez ainsi prodiguer à vos patients les traitements dont ils ont besoin, sans changer de masque.
Types de coudes variés pour une grande flexibilité de traitement
Grâce à son moyeu de coudes intégré, le système AF531 est compatible avec plusieurs types de coudes de conception spécifique. Le système Philips Respironics propose des coudes adaptés à divers systèmes de ventilateur, avec ou sans valve d’entraînement, ainsi que deux types de coudes spéciaux. Vous pouvez ainsi prodiguer à vos patients les traitements dont ils ont besoin, sans changer de masque.
Types de coudes variés pour une grande flexibilité de traitement
Grâce à son moyeu de coudes intégré, le système AF531 est compatible avec plusieurs types de coudes de conception spécifique. Le système Philips Respironics propose des coudes adaptés à divers systèmes de ventilateur, avec ou sans valve d’entraînement, ainsi que deux types de coudes spéciaux. Vous pouvez ainsi prodiguer à vos patients les traitements dont ils ont besoin, sans changer de masque.
Support pour masque CleanClip || Simplicité d’utilisation
Support pour masque CleanClip réduisant les contaminations croisées
Fourni avec le masque, le cache de protection CleanClip peut servir de support au masque AF531. Un montage sur rail est disponible et peut être utilisé avec les systèmes de ventilation V60, V200 et Trilogy. Ce support offre un rangement plus sûr et plus pratique et évite de le poser au-dessus du ventilateur ou sur les draps. CleanClip contribue ainsi à réduire les risques de contamination croisée.
Support pour masque CleanClip réduisant les contaminations croisées
Fourni avec le masque, le cache de protection CleanClip peut servir de support au masque AF531. Un montage sur rail est disponible et peut être utilisé avec les systèmes de ventilation V60, V200 et Trilogy. Ce support offre un rangement plus sûr et plus pratique et évite de le poser au-dessus du ventilateur ou sur les draps. CleanClip contribue ainsi à réduire les risques de contamination croisée.
Support pour masque CleanClip réduisant les contaminations croisées
Fourni avec le masque, le cache de protection CleanClip peut servir de support au masque AF531. Un montage sur rail est disponible et peut être utilisé avec les systèmes de ventilation V60, V200 et Trilogy. Ce support offre un rangement plus sûr et plus pratique et évite de le poser au-dessus du ventilateur ou sur les draps. CleanClip contribue ainsi à réduire les risques de contamination croisée.
Raccord coudé pivotant || Meilleur confort du patient
Raccord coudé pivotant pour plus de flexibilité lors du positionnement du tube
Il est possible de faire pivoter le raccord coudé se connectant au tube du ventilateur afin d’éviter que le tube ne tire sur le masque et offrir ainsi un plus grand confort.
Raccord coudé pivotant pour plus de flexibilité lors du positionnement du tube
Il est possible de faire pivoter le raccord coudé se connectant au tube du ventilateur afin d’éviter que le tube ne tire sur le masque et offrir ainsi un plus grand confort.
Raccord coudé pivotant pour plus de flexibilité lors du positionnement du tube
Il est possible de faire pivoter le raccord coudé se connectant au tube du ventilateur afin d’éviter que le tube ne tire sur le masque et offrir ainsi un plus grand confort.
Coude spécial fibroscopie || Options de traitement flexible
Coude spécial fibroscopie limitant les interruptions de ventilation
Le coude Respironics spécial fibroscopie permet de réaliser les examens bronchiques habituels de manière simple et efficace, sans interrompre la ventilation non invasive. Ce dispositif à usage unique peut être passé une fois en autoclave avant son utilisation afin d’assurer une procédure stérile.
Coude spécial fibroscopie limitant les interruptions de ventilation
Le coude Respironics spécial fibroscopie permet de réaliser les examens bronchiques habituels de manière simple et efficace, sans interrompre la ventilation non invasive. Ce dispositif à usage unique peut être passé une fois en autoclave avant son utilisation afin d’assurer une procédure stérile.
Coude spécial fibroscopie limitant les interruptions de ventilation
Le coude Respironics spécial fibroscopie permet de réaliser les examens bronchiques habituels de manière simple et efficace, sans interrompre la ventilation non invasive. Ce dispositif à usage unique peut être passé une fois en autoclave avant son utilisation afin d’assurer une procédure stérile.
Emballage réduit || Simplicité d’utilisation
Emballage réduit : plus pratique et plus écologique
Fabriqué à partir de matériaux recyclés, l’emballage du masque AF531 contient moins de plastique que les masques Respironics précédents et réduit ainsi votre impact sur l’environnement. L’emballage perforé, à ouverture facile, permet d’accéder séparément au gabarit et au masque. Une fois le gabarit déterminé, vous pouvez utiliser une autre taille de masque si vous le souhaitez, puisque le masque est protégé par son sachet séparé.
Emballage réduit : plus pratique et plus écologique
Fabriqué à partir de matériaux recyclés, l’emballage du masque AF531 contient moins de plastique que les masques Respironics précédents et réduit ainsi votre impact sur l’environnement. L’emballage perforé, à ouverture facile, permet d’accéder séparément au gabarit et au masque. Une fois le gabarit déterminé, vous pouvez utiliser une autre taille de masque si vous le souhaitez, puisque le masque est protégé par son sachet séparé.
Emballage réduit : plus pratique et plus écologique
Fabriqué à partir de matériaux recyclés, l’emballage du masque AF531 contient moins de plastique que les masques Respironics précédents et réduit ainsi votre impact sur l’environnement. L’emballage perforé, à ouverture facile, permet d’accéder séparément au gabarit et au masque. Une fois le gabarit déterminé, vous pouvez utiliser une autre taille de masque si vous le souhaitez, puisque le masque est protégé par son sachet séparé.
Coude de raccordement || Options de traitement flexible
Coude de raccordement permettant un traitement par aérosol pendant la VNI
Grâce aux coudes spéciaux et à la fixation du nébuliseur Aerogen NIVO intégrée, vous pouvez administrer des traitements par nébulisation pendant la VNI sans débrancher le patient. Plus besoin de raccorder d’équipements supplémentaires. Les coudes de raccordement peuvent rester connectés à l’appareil lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ou être facilement retirés entre deux traitements.
Coude de raccordement permettant un traitement par aérosol pendant la VNI
Grâce aux coudes spéciaux et à la fixation du nébuliseur Aerogen NIVO intégrée, vous pouvez administrer des traitements par nébulisation pendant la VNI sans débrancher le patient. Plus besoin de raccorder d’équipements supplémentaires. Les coudes de raccordement peuvent rester connectés à l’appareil lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ou être facilement retirés entre deux traitements.
Coude de raccordement permettant un traitement par aérosol pendant la VNI
Grâce aux coudes spéciaux et à la fixation du nébuliseur Aerogen NIVO intégrée, vous pouvez administrer des traitements par nébulisation pendant la VNI sans débrancher le patient. Plus besoin de raccorder d’équipements supplémentaires. Les coudes de raccordement peuvent rester connectés à l’appareil lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ou être facilement retirés entre deux traitements.
Nébuliseur Aerogen NIVO || Options de traitement flexible
Traitement optimal par aérosol grâce au nébuliseur Aerogen NIVO
Le nébuliseur se connecte au coude de raccordement afin d’administrer des traitements directement par aérosol au cours de la ventilation non invasive. La technologie de maille vibratoire du nébuliseur Aerogen NIVO génère des particules d’une taille de 3,4 µm, parfaitement adaptée à ce type de traitement. Le traitement peut être administré en position verticale ou horizontale, afin de faciliter la respiration de vos patients.
Traitement optimal par aérosol grâce au nébuliseur Aerogen NIVO
Le nébuliseur se connecte au coude de raccordement afin d’administrer des traitements directement par aérosol au cours de la ventilation non invasive. La technologie de maille vibratoire du nébuliseur Aerogen NIVO génère des particules d’une taille de 3,4 µm, parfaitement adaptée à ce type de traitement. Le traitement peut être administré en position verticale ou horizontale, afin de faciliter la respiration de vos patients.
Traitement optimal par aérosol grâce au nébuliseur Aerogen NIVO
Le nébuliseur se connecte au coude de raccordement afin d’administrer des traitements directement par aérosol au cours de la ventilation non invasive. La technologie de maille vibratoire du nébuliseur Aerogen NIVO génère des particules d’une taille de 3,4 µm, parfaitement adaptée à ce type de traitement. Le traitement peut être administré en position verticale ou horizontale, afin de faciliter la respiration de vos patients.
Harnais CapStrap à quatre points || Meilleur confort du patient
Nombreux types de coudes || Options de traitement flexible
Support pour masque CleanClip || Simplicité d’utilisation
Raccord coudé pivotant || Meilleur confort du patient
Harnais CapStrap à quatre points || Meilleur confort du patient
Harnais CapStrap à quatre points : confortable et facile à installer
Le harnais est équipé de sangles larges et confortables pourvues de boutons-pression latéraux, facilitant le repositionnement du masque. De plus, le système CapStrap facilite l’installation du harnais, tout en permettant ensuite de soulever le masque. Ce système plus sûr et plus confortable pour le patient simplifie ainsi l’administration des soins quotidiens.
Harnais CapStrap à quatre points : confortable et facile à installer
Le harnais est équipé de sangles larges et confortables pourvues de boutons-pression latéraux, facilitant le repositionnement du masque. De plus, le système CapStrap facilite l’installation du harnais, tout en permettant ensuite de soulever le masque. Ce système plus sûr et plus confortable pour le patient simplifie ainsi l’administration des soins quotidiens.
Harnais CapStrap à quatre points : confortable et facile à installer
Le harnais est équipé de sangles larges et confortables pourvues de boutons-pression latéraux, facilitant le repositionnement du masque. De plus, le système CapStrap facilite l’installation du harnais, tout en permettant ensuite de soulever le masque. Ce système plus sûr et plus confortable pour le patient simplifie ainsi l’administration des soins quotidiens.
Nombreux types de coudes || Options de traitement flexible
Types de coudes variés pour une grande flexibilité de traitement
Grâce à son moyeu de coudes intégré, le système AF531 est compatible avec plusieurs types de coudes de conception spécifique. Le système Philips Respironics propose des coudes adaptés à divers systèmes de ventilateur, avec ou sans valve d’entraînement, ainsi que deux types de coudes spéciaux. Vous pouvez ainsi prodiguer à vos patients les traitements dont ils ont besoin, sans changer de masque.
Types de coudes variés pour une grande flexibilité de traitement
Grâce à son moyeu de coudes intégré, le système AF531 est compatible avec plusieurs types de coudes de conception spécifique. Le système Philips Respironics propose des coudes adaptés à divers systèmes de ventilateur, avec ou sans valve d’entraînement, ainsi que deux types de coudes spéciaux. Vous pouvez ainsi prodiguer à vos patients les traitements dont ils ont besoin, sans changer de masque.
Types de coudes variés pour une grande flexibilité de traitement
Grâce à son moyeu de coudes intégré, le système AF531 est compatible avec plusieurs types de coudes de conception spécifique. Le système Philips Respironics propose des coudes adaptés à divers systèmes de ventilateur, avec ou sans valve d’entraînement, ainsi que deux types de coudes spéciaux. Vous pouvez ainsi prodiguer à vos patients les traitements dont ils ont besoin, sans changer de masque.
Support pour masque CleanClip || Simplicité d’utilisation
Support pour masque CleanClip réduisant les contaminations croisées
Fourni avec le masque, le cache de protection CleanClip peut servir de support au masque AF531. Un montage sur rail est disponible et peut être utilisé avec les systèmes de ventilation V60, V200 et Trilogy. Ce support offre un rangement plus sûr et plus pratique et évite de le poser au-dessus du ventilateur ou sur les draps. CleanClip contribue ainsi à réduire les risques de contamination croisée.
Support pour masque CleanClip réduisant les contaminations croisées
Fourni avec le masque, le cache de protection CleanClip peut servir de support au masque AF531. Un montage sur rail est disponible et peut être utilisé avec les systèmes de ventilation V60, V200 et Trilogy. Ce support offre un rangement plus sûr et plus pratique et évite de le poser au-dessus du ventilateur ou sur les draps. CleanClip contribue ainsi à réduire les risques de contamination croisée.
Support pour masque CleanClip réduisant les contaminations croisées
Fourni avec le masque, le cache de protection CleanClip peut servir de support au masque AF531. Un montage sur rail est disponible et peut être utilisé avec les systèmes de ventilation V60, V200 et Trilogy. Ce support offre un rangement plus sûr et plus pratique et évite de le poser au-dessus du ventilateur ou sur les draps. CleanClip contribue ainsi à réduire les risques de contamination croisée.
Raccord coudé pivotant || Meilleur confort du patient
Raccord coudé pivotant pour plus de flexibilité lors du positionnement du tube
Il est possible de faire pivoter le raccord coudé se connectant au tube du ventilateur afin d’éviter que le tube ne tire sur le masque et offrir ainsi un plus grand confort.
Raccord coudé pivotant pour plus de flexibilité lors du positionnement du tube
Il est possible de faire pivoter le raccord coudé se connectant au tube du ventilateur afin d’éviter que le tube ne tire sur le masque et offrir ainsi un plus grand confort.
Raccord coudé pivotant pour plus de flexibilité lors du positionnement du tube
Il est possible de faire pivoter le raccord coudé se connectant au tube du ventilateur afin d’éviter que le tube ne tire sur le masque et offrir ainsi un plus grand confort.
Coude spécial fibroscopie || Options de traitement flexible
Coude spécial fibroscopie limitant les interruptions de ventilation
Le coude Respironics spécial fibroscopie permet de réaliser les examens bronchiques habituels de manière simple et efficace, sans interrompre la ventilation non invasive. Ce dispositif à usage unique peut être passé une fois en autoclave avant son utilisation afin d’assurer une procédure stérile.
Coude spécial fibroscopie limitant les interruptions de ventilation
Le coude Respironics spécial fibroscopie permet de réaliser les examens bronchiques habituels de manière simple et efficace, sans interrompre la ventilation non invasive. Ce dispositif à usage unique peut être passé une fois en autoclave avant son utilisation afin d’assurer une procédure stérile.
Coude spécial fibroscopie limitant les interruptions de ventilation
Le coude Respironics spécial fibroscopie permet de réaliser les examens bronchiques habituels de manière simple et efficace, sans interrompre la ventilation non invasive. Ce dispositif à usage unique peut être passé une fois en autoclave avant son utilisation afin d’assurer une procédure stérile.
Emballage réduit || Simplicité d’utilisation
Emballage réduit : plus pratique et plus écologique
Fabriqué à partir de matériaux recyclés, l’emballage du masque AF531 contient moins de plastique que les masques Respironics précédents et réduit ainsi votre impact sur l’environnement. L’emballage perforé, à ouverture facile, permet d’accéder séparément au gabarit et au masque. Une fois le gabarit déterminé, vous pouvez utiliser une autre taille de masque si vous le souhaitez, puisque le masque est protégé par son sachet séparé.
Emballage réduit : plus pratique et plus écologique
Fabriqué à partir de matériaux recyclés, l’emballage du masque AF531 contient moins de plastique que les masques Respironics précédents et réduit ainsi votre impact sur l’environnement. L’emballage perforé, à ouverture facile, permet d’accéder séparément au gabarit et au masque. Une fois le gabarit déterminé, vous pouvez utiliser une autre taille de masque si vous le souhaitez, puisque le masque est protégé par son sachet séparé.
Emballage réduit : plus pratique et plus écologique
Fabriqué à partir de matériaux recyclés, l’emballage du masque AF531 contient moins de plastique que les masques Respironics précédents et réduit ainsi votre impact sur l’environnement. L’emballage perforé, à ouverture facile, permet d’accéder séparément au gabarit et au masque. Une fois le gabarit déterminé, vous pouvez utiliser une autre taille de masque si vous le souhaitez, puisque le masque est protégé par son sachet séparé.
Coude de raccordement || Options de traitement flexible
Coude de raccordement permettant un traitement par aérosol pendant la VNI
Grâce aux coudes spéciaux et à la fixation du nébuliseur Aerogen NIVO intégrée, vous pouvez administrer des traitements par nébulisation pendant la VNI sans débrancher le patient. Plus besoin de raccorder d’équipements supplémentaires. Les coudes de raccordement peuvent rester connectés à l’appareil lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ou être facilement retirés entre deux traitements.
Coude de raccordement permettant un traitement par aérosol pendant la VNI
Grâce aux coudes spéciaux et à la fixation du nébuliseur Aerogen NIVO intégrée, vous pouvez administrer des traitements par nébulisation pendant la VNI sans débrancher le patient. Plus besoin de raccorder d’équipements supplémentaires. Les coudes de raccordement peuvent rester connectés à l’appareil lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ou être facilement retirés entre deux traitements.
Coude de raccordement permettant un traitement par aérosol pendant la VNI
Grâce aux coudes spéciaux et à la fixation du nébuliseur Aerogen NIVO intégrée, vous pouvez administrer des traitements par nébulisation pendant la VNI sans débrancher le patient. Plus besoin de raccorder d’équipements supplémentaires. Les coudes de raccordement peuvent rester connectés à l’appareil lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ou être facilement retirés entre deux traitements.
Nébuliseur Aerogen NIVO || Options de traitement flexible
Traitement optimal par aérosol grâce au nébuliseur Aerogen NIVO
Le nébuliseur se connecte au coude de raccordement afin d’administrer des traitements directement par aérosol au cours de la ventilation non invasive. La technologie de maille vibratoire du nébuliseur Aerogen NIVO génère des particules d’une taille de 3,4 µm, parfaitement adaptée à ce type de traitement. Le traitement peut être administré en position verticale ou horizontale, afin de faciliter la respiration de vos patients.
Traitement optimal par aérosol grâce au nébuliseur Aerogen NIVO
Le nébuliseur se connecte au coude de raccordement afin d’administrer des traitements directement par aérosol au cours de la ventilation non invasive. La technologie de maille vibratoire du nébuliseur Aerogen NIVO génère des particules d’une taille de 3,4 µm, parfaitement adaptée à ce type de traitement. Le traitement peut être administré en position verticale ou horizontale, afin de faciliter la respiration de vos patients.
Traitement optimal par aérosol grâce au nébuliseur Aerogen NIVO
Le nébuliseur se connecte au coude de raccordement afin d’administrer des traitements directement par aérosol au cours de la ventilation non invasive. La technologie de maille vibratoire du nébuliseur Aerogen NIVO génère des particules d’une taille de 3,4 µm, parfaitement adaptée à ce type de traitement. Le traitement peut être administré en position verticale ou horizontale, afin de faciliter la respiration de vos patients.
Les masques de ventilation Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIA fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié TUV SUD. Ils sont destinés au monitorage. Les actes thérapeutiques de ventilation sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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