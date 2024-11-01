L’application Philips SmartSpeed met la qualité et la vitesse d’image à portée de main. Elle utilise le moteur d’accélération Compressed SENSE pour réduire le temps d’acquisition et applique un algorithme d’IA primé directement au début de la chaîne de reconstruction IRM, afin d’optimiser les informations et la qualité d’image pour l’imagerie du corps. L’application Philips SmartSpeed peut être utilisée en 2D et 3D, ainsi que pour tous les contrastes anatomiques. Elle prend en charge 97 % des protocoles IRM cliniques actuels* pour répondre aux besoins en imagerie de la plupart des patients.
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* Mesuré sur un échantillon de sites de la base installée IRM Philips
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Les IRM Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec les IRM Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2022
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