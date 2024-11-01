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¹En raison d’une longueur du train EPI réduite en images pondérées en diffusion EPI comparées à des images pondérées en diffusion EPI du champ d’acquisition complet classique de Philips
²En raison de la taille du voxel d’acquisition plus petite comparée à l’image pondérée en diffusion EPI du champ d’acquisition complet classique de Philips, avec le même niveau de distorsion géométrique
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