mDIXON XD TSE apporte une nouvelle dimension à la suppression de graisse en offrant une imagerie uniforme, complète et cohérente. Fournissant jusqu’à 4 types d’image en 1 acquisition avec ou sans contraste de suppression de graisse, pour des durées d’acquisition et une résolution de routine, vous pouvez remplacer vos acquisitions TSE de routine par celle-ci. mDIXON XD TSE améliore vos stratégies en simplifiant vos procédures TSE de routine.
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