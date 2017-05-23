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MultiVane XD

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MultiVane XD offre des images de diagnostic haute résolution, même en cas de grands mouvements du patient, en offrant une correction de mouvement dans de courtes durées d’acquisition¹. MultiVane XD fonctionne dans diverses orientations et pour divers contrastes (T1, T2) ce qui vous permet d’augmenter la fiabilité de votre diagnostic.

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  • ¹Par rapport à Multivane, et grâce à sa compatibilité avec la technologie dS SENSE

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