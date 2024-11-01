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DTI FiberTrak

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Visualisation des tractus de fibres de substance blanche des données de l’imagerie du tenseur de diffusion (DTI). Suivi, analyse et traitement des fibres en temps réel et en un minimum de clics. Prend en charge la planification chirurgicale pré-opératoire, l’évaluation post-opératoire et l’évaluation générale des tractus fibreux autour des tumeurs et lésions en rapport avec les zones fonctionnelles. Prend en charge jusqu’à 32 directions et 16 valeurs de b et inclut le calcul auto des cartographies d’anisotropie fractionnée (AF).

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