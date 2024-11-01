Diffusion Application clinique IRM

L’imagerie de diffusion (DWI) EPI à impulsion unique peut être utiliser pour l’évaluation non invasive de la structure tissu et pour illustrer la pathologie basée sur les états mouvement du liquide au niveau cellulaire. Le gradient de diffusion à pré-impulsion supplémentaire peut être appliqué avec 3 directions de diffusion et jusqu’à 16 valeurs de b. La méthode à single-shot est résistante aux mouvements. Les DWI sont fournies avec les cartographies ADC/eADC.