Deux antennes flexibles de grande taille pour des applications générales. En association avec l’antenne FlexCoverage postérieure, vous pouvez obtenir une couverture plus large. Elles permettent un positionnement au plus près de l’anatomie afin d’augmenter le rapport signal-bruit. La forme et la taille des éléments flexibles de l’antenne permettent de prendre en charge une large gamme d’applications, dont l’imagerie des grandes structures anatomiques.
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