Termes recherchés

C9-2

Sonde convexe large bande équipée de la technologie de cristal PureWave

Trouver des produits similaires

Pour en savoir plus sur la sonde convexe large bande Philips C9-2 équipée de la technologie de cristal PureWave, consultez le tableau des caractéristiques ci-dessous.

Contactez nous

Fiche technique

Caractéristiques
Caractéristiques
Technologie
  • Large bande, PureWave
Nombre d’éléments
  • 192
Gamme de fréquences
  • 9 - 2 MHz
Type de sonde
  • Convexe
Ouverture
  • 53,76 millimètre
Champ d’acquisition
  • 102°
Champ de visualisation volumique
  • -
Modes
  • 2D, Doppler pulsé et Doppler couleur orientables, Doppler énergie (CPA), Doppler énergie directionnel, imagerie SonoCT, technologie de visualisation XRES variable et imagerie harmonique multivariable
Applications
  • Examens abdominaux chez l’adulte de petite taille et l’enfant, examens obstétricaux et gynécologiques
Utilisable pour les biopsies
  • Oui
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
Caractéristiques physiques
  • -
Caractéristiques
Caractéristiques
Technologie
  • Large bande, PureWave
Nombre d’éléments
  • 192
Voir toutes les caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques
Technologie
  • Large bande, PureWave
Nombre d’éléments
  • 192
Gamme de fréquences
  • 9 - 2 MHz
Type de sonde
  • Convexe
Ouverture
  • 53,76 millimètre
Champ d’acquisition
  • 102°
Champ de visualisation volumique
  • -
Modes
  • 2D, Doppler pulsé et Doppler couleur orientables, Doppler énergie (CPA), Doppler énergie directionnel, imagerie SonoCT, technologie de visualisation XRES variable et imagerie harmonique multivariable
Applications
  • Examens abdominaux chez l’adulte de petite taille et l’enfant, examens obstétricaux et gynécologiques
Utilisable pour les biopsies
  • Oui
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
Caractéristiques physiques
  • -

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler