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Caractéristiques
Configuration personnalisée

Configuration personnalisée adaptée à vos besoins

IntelliSpace ECG vous offre plus de flexibilité dans la gestion des processus : vous gérez automatiquement le flux des enregistrements ECG via des règles d’acquisition, de consultation, de modification, de stockage final et de diffusion de rapports que vous définissez.

Configuration personnalisée adaptée à vos besoins

IntelliSpace ECG vous offre plus de flexibilité dans la gestion des processus : vous gérez automatiquement le flux des enregistrements ECG via des règles d’acquisition, de consultation, de modification, de stockage final et de diffusion de rapports que vous définissez.

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Point d’accès central

Simplification de la gestion des ECG grâce à un point d’accès central

Vous pouvez accéder aux rapports ECG au chevet du patient et consulter les ECG quel que soit le fournisseur ou la modalité. Grâce au client Web IntelliSpace ECG Anywhere, vous pouvez même accéder aux informations ECG depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile. De plus, il vous est possible d’afficher les ECG en cours et antérieurs à la suite afin de faciliter leur comparaison. Vous pouvez également personnaliser vos préférences de consultation et de modification. Enfin, des onglets configurables facilitent la modification à partir de navigateurs (HTML5) ou de systèmes d’accès Web (.NET).

Simplification de la gestion des ECG grâce à un point d’accès central

Vous pouvez accéder aux rapports ECG au chevet du patient et consulter les ECG quel que soit le fournisseur ou la modalité. Grâce au client Web IntelliSpace ECG Anywhere, vous pouvez même accéder aux informations ECG depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile. De plus, il vous est possible d’afficher les ECG en cours et antérieurs à la suite afin de faciliter leur comparaison. Vous pouvez également personnaliser vos préférences de consultation et de modification. Enfin, des onglets configurables facilitent la modification à partir de navigateurs (HTML5) ou de systèmes d’accès Web (.NET).

Simplification de la gestion des ECG grâce à un point d’accès central

Vous pouvez accéder aux rapports ECG au chevet du patient et consulter les ECG quel que soit le fournisseur ou la modalité. Grâce au client Web IntelliSpace ECG Anywhere, vous pouvez même accéder aux informations ECG depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile. De plus, il vous est possible d’afficher les ECG en cours et antérieurs à la suite afin de faciliter leur comparaison. Vous pouvez également personnaliser vos préférences de consultation et de modification. Enfin, des onglets configurables facilitent la modification à partir de navigateurs (HTML5) ou de systèmes d’accès Web (.NET).
Conception flexible

Réduction des coûts grâce à une conception flexible

Bénéficiez d’une architecture logicielle de pointe à trois niveaux et d’un serveur lame pour une évolutivité maximale, une grande disponibilité, une sauvegarde (mirroring) de qualité et un très bon équilibrage des charges. Ces caractéristiques peuvent être étendues et ajustées afin de répondre à vos besoins en constante évolution. Le fractionnement de votre base de données peut, par exemple, améliorer la performance des opérations quotidiennes sur des ECG récemment acquis, tout en réduisant le travail de maintenance pour un grand nombre d’ECG archivés.

Réduction des coûts grâce à une conception flexible

Bénéficiez d’une architecture logicielle de pointe à trois niveaux et d’un serveur lame pour une évolutivité maximale, une grande disponibilité, une sauvegarde (mirroring) de qualité et un très bon équilibrage des charges. Ces caractéristiques peuvent être étendues et ajustées afin de répondre à vos besoins en constante évolution. Le fractionnement de votre base de données peut, par exemple, améliorer la performance des opérations quotidiennes sur des ECG récemment acquis, tout en réduisant le travail de maintenance pour un grand nombre d’ECG archivés.

Réduction des coûts grâce à une conception flexible

Bénéficiez d’une architecture logicielle de pointe à trois niveaux et d’un serveur lame pour une évolutivité maximale, une grande disponibilité, une sauvegarde (mirroring) de qualité et un très bon équilibrage des charges. Ces caractéristiques peuvent être étendues et ajustées afin de répondre à vos besoins en constante évolution. Le fractionnement de votre base de données peut, par exemple, améliorer la performance des opérations quotidiennes sur des ECG récemment acquis, tout en réduisant le travail de maintenance pour un grand nombre d’ECG archivés.
Système évolutif

Un système qui évolue avec vous

Il gère facilement plus d’un million d’ECG par an. Les ECG sont acquis, stockés et comparés afin d’optimiser le calcul du chiffre d’affaires via les demandes d’examen envoyées sur le réseau. De plus, le système évolue au rythme de votre établissement. Enfin, il rassemble les ECG, épreuves d’effort et examens Holter provenant d’appareils d’autres fournisseurs, quelle que soit la modalité.

Un système qui évolue avec vous

Il gère facilement plus d’un million d’ECG par an. Les ECG sont acquis, stockés et comparés afin d’optimiser le calcul du chiffre d’affaires via les demandes d’examen envoyées sur le réseau. De plus, le système évolue au rythme de votre établissement. Enfin, il rassemble les ECG, épreuves d’effort et examens Holter provenant d’appareils d’autres fournisseurs, quelle que soit la modalité.

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Il gère facilement plus d’un million d’ECG par an. Les ECG sont acquis, stockés et comparés afin d’optimiser le calcul du chiffre d’affaires via les demandes d’examen envoyées sur le réseau. De plus, le système évolue au rythme de votre établissement. Enfin, il rassemble les ECG, épreuves d’effort et examens Holter provenant d’appareils d’autres fournisseurs, quelle que soit la modalité.
Processus de travail automatisés

Automatisation des processus de travail pour plus d’efficacité

Appuyez-vous sur des processus réglementés pour automatiser les tâches et optimiser l’utilisation de vos ressources. Vous pouvez configurer des rôles de sécurité pour chaque utilisateur en fonction de ses responsabilités. Améliorez l’efficacité de votre service et participez aux initiatives conjointes à l’aide de rapports de gestion standard ou personnalisés.

Automatisation des processus de travail pour plus d’efficacité

Appuyez-vous sur des processus réglementés pour automatiser les tâches et optimiser l’utilisation de vos ressources. Vous pouvez configurer des rôles de sécurité pour chaque utilisateur en fonction de ses responsabilités. Améliorez l’efficacité de votre service et participez aux initiatives conjointes à l’aide de rapports de gestion standard ou personnalisés.

Automatisation des processus de travail pour plus d’efficacité

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Plates-formes standard

Performances assurées grâce à des plates-formes standard

Afin d’obtenir de solides performances, appuyez-vous sur des plates-formes standard pour vos serveurs et clients. Utilisez la messagerie HL7 et les services Web compatibles IHE/HL7 pour la connectivité au sein de votre établissement, ainsi que des machines virtuelles ou options logicielles pour tirer avantage des serveurs d’entreprise disponibles.

Performances assurées grâce à des plates-formes standard

Afin d’obtenir de solides performances, appuyez-vous sur des plates-formes standard pour vos serveurs et clients. Utilisez la messagerie HL7 et les services Web compatibles IHE/HL7 pour la connectivité au sein de votre établissement, ainsi que des machines virtuelles ou options logicielles pour tirer avantage des serveurs d’entreprise disponibles.

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  • Configuration personnalisée
  • Point d’accès central
  • Conception flexible
  • Système évolutif
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Configuration personnalisée

Configuration personnalisée adaptée à vos besoins

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Point d’accès central

Simplification de la gestion des ECG grâce à un point d’accès central

Vous pouvez accéder aux rapports ECG au chevet du patient et consulter les ECG quel que soit le fournisseur ou la modalité. Grâce au client Web IntelliSpace ECG Anywhere, vous pouvez même accéder aux informations ECG depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile. De plus, il vous est possible d’afficher les ECG en cours et antérieurs à la suite afin de faciliter leur comparaison. Vous pouvez également personnaliser vos préférences de consultation et de modification. Enfin, des onglets configurables facilitent la modification à partir de navigateurs (HTML5) ou de systèmes d’accès Web (.NET).

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Simplification de la gestion des ECG grâce à un point d’accès central

Vous pouvez accéder aux rapports ECG au chevet du patient et consulter les ECG quel que soit le fournisseur ou la modalité. Grâce au client Web IntelliSpace ECG Anywhere, vous pouvez même accéder aux informations ECG depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile. De plus, il vous est possible d’afficher les ECG en cours et antérieurs à la suite afin de faciliter leur comparaison. Vous pouvez également personnaliser vos préférences de consultation et de modification. Enfin, des onglets configurables facilitent la modification à partir de navigateurs (HTML5) ou de systèmes d’accès Web (.NET).
Conception flexible

Réduction des coûts grâce à une conception flexible

Bénéficiez d’une architecture logicielle de pointe à trois niveaux et d’un serveur lame pour une évolutivité maximale, une grande disponibilité, une sauvegarde (mirroring) de qualité et un très bon équilibrage des charges. Ces caractéristiques peuvent être étendues et ajustées afin de répondre à vos besoins en constante évolution. Le fractionnement de votre base de données peut, par exemple, améliorer la performance des opérations quotidiennes sur des ECG récemment acquis, tout en réduisant le travail de maintenance pour un grand nombre d’ECG archivés.

Réduction des coûts grâce à une conception flexible

Bénéficiez d’une architecture logicielle de pointe à trois niveaux et d’un serveur lame pour une évolutivité maximale, une grande disponibilité, une sauvegarde (mirroring) de qualité et un très bon équilibrage des charges. Ces caractéristiques peuvent être étendues et ajustées afin de répondre à vos besoins en constante évolution. Le fractionnement de votre base de données peut, par exemple, améliorer la performance des opérations quotidiennes sur des ECG récemment acquis, tout en réduisant le travail de maintenance pour un grand nombre d’ECG archivés.

Réduction des coûts grâce à une conception flexible

Bénéficiez d’une architecture logicielle de pointe à trois niveaux et d’un serveur lame pour une évolutivité maximale, une grande disponibilité, une sauvegarde (mirroring) de qualité et un très bon équilibrage des charges. Ces caractéristiques peuvent être étendues et ajustées afin de répondre à vos besoins en constante évolution. Le fractionnement de votre base de données peut, par exemple, améliorer la performance des opérations quotidiennes sur des ECG récemment acquis, tout en réduisant le travail de maintenance pour un grand nombre d’ECG archivés.
Système évolutif

Un système qui évolue avec vous

Il gère facilement plus d’un million d’ECG par an. Les ECG sont acquis, stockés et comparés afin d’optimiser le calcul du chiffre d’affaires via les demandes d’examen envoyées sur le réseau. De plus, le système évolue au rythme de votre établissement. Enfin, il rassemble les ECG, épreuves d’effort et examens Holter provenant d’appareils d’autres fournisseurs, quelle que soit la modalité.

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Il gère facilement plus d’un million d’ECG par an. Les ECG sont acquis, stockés et comparés afin d’optimiser le calcul du chiffre d’affaires via les demandes d’examen envoyées sur le réseau. De plus, le système évolue au rythme de votre établissement. Enfin, il rassemble les ECG, épreuves d’effort et examens Holter provenant d’appareils d’autres fournisseurs, quelle que soit la modalité.

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Il gère facilement plus d’un million d’ECG par an. Les ECG sont acquis, stockés et comparés afin d’optimiser le calcul du chiffre d’affaires via les demandes d’examen envoyées sur le réseau. De plus, le système évolue au rythme de votre établissement. Enfin, il rassemble les ECG, épreuves d’effort et examens Holter provenant d’appareils d’autres fournisseurs, quelle que soit la modalité.
Processus de travail automatisés

Automatisation des processus de travail pour plus d’efficacité

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Fiche technique

Éditions
Éditions
Édition "Clinic"
  • Licence de stockage : jusqu’à 10 000 ECG
Édition "Basic"
  • Licence de stockage : jusqu’à 50 000 ECG
Édition "Standard"
  • Licence de stockage : jusqu’à 500 000 ECG
Édition "Enterprise"
  • Licence de stockage : jusqu’à 2 millions d’ECG
Édition "Universal"
  • Licence de stockage : jusqu’à 10 millions d’ECG
Communication
Communication
Mise en réseau
  • Réseau TCP/IP
Architecture
Architecture
Architecture Web
  • .NET
Conformité aux normes
Conformité aux normes
Logiciels standard
  • Microsoft® Windows Server® 2012 / Microsoft Windows Server 2008 R2 • Microsoft SQL Server® 2014 / Microsoft SQL Server 2008 R2
Serveur
  • Microsoft Windows® 7/Windows 8 •.NET 4.0
Client IECG Anywhere (environnement Zero-footprint)
  • Navigateurs compatibles : · Internet Explorer® 10 et versions ultérieures · Chrome™ 25 et versions ultérieures · Firefox® 19 et versions ultérieures · Safari® 4 et versions ultérieures
Formats
  • Acquisition, stockage et exportation des ECG au format XML
Éditions
Éditions
Édition "Clinic"
  • Licence de stockage : jusqu’à 10 000 ECG
Édition "Basic"
  • Licence de stockage : jusqu’à 50 000 ECG
Communication
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Édition "Standard"
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  • Licence de stockage : jusqu’à 2 millions d’ECG
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Formats
  • Acquisition, stockage et exportation des ECG au format XML
  • Microsoft Windows Server, SQL Server, Windows et Internet Explorer sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation
  • Chrome est une marque commerciale de Google Inc.
  • Firefox est une marque déposée de Mozilla Foundation
  • Safari est une marque déposée d’Apple Inc.
  • Le système IntelliSpace ECG (iECG) est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié TÜV SUD 0123. Il est destiné à la visualisation, l’analyse, le diagnostic et l'archivage des ECG. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Avril 2018 

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