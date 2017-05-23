Ingenia MR-OR Système d’imagerie peropératoire par résonance magnétique

Gagnez un temps précieux en vérifiant le déroulement de l’intervention. Lors des procédures de neurochirurgie, le patient peut facilement être déplacé du bloc à la salle d’examen, afin d’obtenir rapidement des résultats IRM peropératoires et faciliter la prise de décision chirurgicale. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour l’imagerie peropératoire, le système IRM de la salle d’opération hybride MR-OR peut être utilisé à des fins diagnostiques standard.