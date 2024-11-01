Évaluation du site : poser des bases claires pour réduire les risques liés au changement

Nous débutons par une évaluation approfondie, sur site, de votre organisation actuelle en matière de ressources humaines, de processus et de technologies. Ensemble, nous identifions les points de friction, cartographions les dépendances (informatique, infrastructures, conformité) et hiérarchisons les opportunités. Il en résulte une feuille de route opérationnelle, assortie d’objectifs à court et à long terme adaptés à votre budget et à vos priorités stratégiques.