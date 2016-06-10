Déclaration de confidentialité Philips HealthSuite Health App

 

Cette déclaration a été mise à jour le 9 juin 2016.

La Philips HealthSuite utilise les données personnelles collectées ou traitées par les appareils de santé connectés Philips (« appareils ») et l'application mobile Philips HealthSuite Health App (« application »).

La présente Déclaration de confidentialité s'applique aux données personnelles collectées par les Appareils et l'Application, et qui sont contrôlées par Koninklijke Philips N.V. ou l'une de ses filiales (« Philips »), ou soumises à leur contrôle. La présente déclaration a trait à notre politique de confidentialité et ne constitue pas un contrat ou une convention.

Données collectées/utilisées

account data

Données du compte

Ces données comprennent le nom d’utilisateur, le nom de famille, l’adresse e-mail, le sexe, l’âge, le pays, la langue, le mot de passe, le numéro de téléphone portable, les données d’authentification, les vidéos et photo(s).

 

  • Les données collectées sont utilisées pour créer et gérer votre compte. Votre compte servira à communiquer avec vous par e-mail afin de vérifier votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, de répondre à vos demandes de renseignements, et de vous envoyer des communications se rapportant exclusivement au service fourni, par exemple si celui-ci est momentanément indisponible en raison d’une opération de maintenance. Nous utiliserons vos données d’enregistrement pour créer et gérer votre compte ou garder une trace de votre achat.
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Data filled in by you

Données que vous avez renseignées

Ces données comprennent votre taille, votre poids, vos apports caloriques et des questions relatives à votre mode de vie et à vos objectifs de santé.

 

  • Les données collectées sont utilisées pour vous fournir des renseignements sur vos habitudes de vie au quotidien en matière de santé et suivre leur évolution au fil du temps. Ces renseignements vous sont envoyés par e-mail, via des messages sur les réseaux sociaux, des SMS, des notifications push et d’autres moyens de communication numériques.
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Devices data

Données provenant des appareils

Si vous utilisez la montre de santé Philips, cette dernière enregistre votre fréquence cardiaque, votre activité et vos mouvements, et transmet ces données à l'application. Les données transmises incluent également un numéro d’utilisateur unique associé à l’appareil, de même que des données de session et d’utilisation, toutes informations qui portent sur l’usage que vous faites de l’appareil.

 

  • Les données collectées sont utilisées pour vous fournir des renseignements sur vos habitudes de vie au quotidien en matière de santé, notamment les calories brûlées et votre « activité », y compris votre sommeil, ainsi que sur la santé de votre cœur (montre de santé seulement), et suivre leur évolution au fil du temps.
  • Les données collectées nous renseignent sur l’usage que vous faites des appareils.

 

Si vous utilisez le tensiomètre Philips, ce dernier enregistre votre tension artérielle (systolique et diastolique) et votre fréquence cardiaque, et transmet ces données à l'application. Les données transmises incluent également un numéro d’utilisateur unique associé à l’appareil, de même que des données de session et d’utilisation, toutes informations qui portent sur l’usage que vous faites de l’appareil.

 

  • Les données collectées sont utilisées pour vous fournir des renseignements sur votre état de santé général, notamment votre tension artérielle, et vous permettre de suivre son évolution au fil du temps.

 

Si vous utilisez la balance d’analyse corporelle Philips, cette dernière enregistre votre poids et votre composition corporelle, votre taille et vos données de profil (telles que figurant dans l’application), et transmet ces données à l’application. Les données transmises incluent également un numéro d’utilisateur unique associé à l’appareil, de même que des données de session et d’utilisation, toutes informations qui portent sur l’usage que vous faites de l’appareil

 

  • Les données collectées sont utilisées pour vous fournir des renseignements sur votre état de santé général, notamment votre IMC et votre pourcentage de masse grasse, et vous permettre de suivre leur évolution au fil du temps.

 

Si vous utilisez le thermomètre Philips, ce dernier enregistre votre température et la transmet à l’application. Les données transmises incluent également un numéro d’utilisateur unique associé à l’appareil, de même que des données de session et d’utilisation, toutes informations qui portent sur l’usage que vous faites de l’appareil.

 

  • Les données collectées sont utilisées pour vous fournir des renseignements sur votre état de santé général, notamment votre température, et vous permettre de suivre son évolution au fil du temps.
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Cookies

Cookies

L'Application utilise des cookies ou des technologies similaires. Ces données incluent un numéro d’utilisateur unique associé à l’appareil, l’adresse IP de votre ou vos appareil(s) mobile(s), le type de navigateur Internet ou le système d’exploitation que vous utilisez, ainsi que des données de session et d’utilisation – ces dernières informations portant sur l’usage que vous faites des appareils.

 

Les types de cookies utilisés les suivants:

 

Cookies de fonctionnement

Ces cookies assurent le bon fonctionnement de l’application.

 

Cookies d’analyse

Ces cookies nous permettent d’analyser l’utilisation du site et partant, de mesurer et d’optimiser la performance de nos applications.

 

Réseaux sociaux

Ces cookies vous permettent de vous connecter sur vos réseaux sociaux et d’y consulter des avis.

 

Cookies relatifs aux publicités ciblées

Nous utilisons ces cookies pour vous proposer des publicités correspondant davantage à vos centres d’intérêt, tant dans les applications Philips qu’en-dehors de celles-ci.

 

  • Les données peuvent être utilisées pour identifier quelles parties de l’application vous intéressent, suivre l’usage que vous faites de l’application et améliorer celle-ci, ou partager du contenu sur les réseaux sociaux. Nous utilisons également des cookies pour garantir le bon fonctionnement de l’application.
  • Les données collectées sont utilisées pour pouvoir vous offrir les fonctionnalités de l’application.
  • Les données collectées nous renseignent également sur l’usage que vous faites de l’application et des appareils.
  • Pour plus d'informations concernant les cookies activés par les réseaux sociaux et les données qu’ils recueillent, veuillez vous reporter aux déclarations de confidentialité de ces réseaux sociaux. Vous trouverez ci-dessous une liste des déclarations de confidentialité des réseaux sociaux les plus utilisés par Philips :

 

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

LinkedIn

YouTube

Instagram

Vine

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Location data

Données  de géolocalisation

Lorsque vous autorisez l'accès à vos données de géolocalisation, nous pouvons recueillir la position géographique de votre appareil mobile. 

 

  • Les données collectées sont utilisées pour calculer vos pas et la distance parcourue, vous fournir des renseignements sur vos habitudes de vie au quotidien, notamment les calories brûlées et votre niveau d’activité, et vous permettre de suivre leur évolution au fil du temps
  • Lorsque vous utilisez la fonctionnalité « Trouver Philips près de chez vous » sur la page d’aide, vous êtes invité à partager vos données de géolocalisation avec Philips. En fonction de votre position géographique, vous pouvez alors être orienté vers un magasin près de chez vous ou le service consommateurs Philips de votre pays.
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Combined data

Données combinées

Ces données comprennent les données de votre compte, les données que vous avez renseignées, les données provenant des appareils, les cookies et les données de géolocalisation, ainsi que des données collectées par Philips lors de vos interactions avec nous, parmi lesquelles :

 

  • Les données sur vos interactions et votre utilisation des canaux numériques Philips, comme les réseaux sociaux, sites Internet, e-mails, applications et produits connectés. Elles peuvent inclure : adresse IP, cookies, informations sur l'appareil, messages que vous rédigez ou sur lesquels vous cliquez, votre position géographique et les sites Internet que vous visitez.
  • Les données combinées sont analysées et utilisées pour vous proposer les services de la Philips HealthSuite Health App, notamment vous fournir des renseignements sur vos habitudes de vie au quotidien et votre état de santé général, vous permettre de suivre leur évolution au fil du temps, et vous offrir un coaching et des conseils personnalisés destinés à accroître votre motivation et à vous aider à améliorer votre santé, votre niveau d’activité et votre mode de vie.
  • Si vous choisissez de recevoir des messages promotionnels — basés sur vos centres d'intérêt et votre comportement — au sujet des produits, services et offres Philips, nous pouvons vous contacter par e-mail, SMS ou via d’autres canaux numériques, tels que des applications mobiles ou les réseaux sociaux. Afin de vous proposer l'expérience utilisateur qui soit la meilleure et la plus personnalisée possible, nous pouvons analyser et recouper vos données personnelles.
  • Nous utilisons les données pour améliorer le contenu, les fonctionnalités et le confort d’utilisation de l’application, des appareils, de nos produits et de nos services, et pour développer ou améliorer d’autres produits et services.
  • Nous pouvons combiner les informations recueillies et les partager avec d’autres sociétés du groupe Philips et avec des tiers.
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Third parties

Partage avec des tiers

Philips peut avoir recours à des tiers pour fournir les services suivants :

 

  • Fournisseurs de services informatiques

Ces fournisseurs proposent matériels, logiciels, réseaux, solutions de stockage, services de transactions ou technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'application ou des services fournis. 

 

  • Fournisseurs de services Cloud

Ces fournisseurs proposent des services de stockage de données. Philips s'engage à stocker vos données personnelles dans votre région grâce à des services Cloud en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, à Tokyo ou Sydney, et en Chine.

 

  • Fournisseurs de services pour la  Philips HealthSuite Health App

Ces fournisseurs proposent des services spécifiques pour la Philips HealthSuite Health App, tels que le calcul de l’âge de votre cœur et le coaching (dans le cas où ceci est nécessaire pour l’application). S’agissant du coaching, il peut arriver qu’une partie tierce prenne le programme en charge. Veuillez dans ce cas consulter la déclaration de confidentialité de cette partie.

 

  • Paiement

Ces fournisseurs traitent les données financières relatives à vos achats en ligne et à votre abonnement au programme.

 

Philips exige de ces fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles comparable à celui offert par Philips ; un traitement de ces données uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus ; et un accès au volume de données minimum dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique.

 

Si Philips décide d’autoriser un tiers à transférer vos données personnelles en-dehors de votre région géographique, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger vos droits en concluant des accords de confidentialité ou par d’autres moyens en vue d’assurer un niveau de protection comparable au niveau prévu lorsque ces informations sont traitées par nos prestataires tiers.

 

Philips ne divulguera vos données personnelles que conformément à la présente déclaration de confidentialité et/ou lorsque la loi l’exige.

 

Philips est susceptible de vendre une activité ou une partie d’une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure le transfert à l’entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité.

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IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, à Tokyo ou Sydney, et en Chine.

 
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Philips HealthSuite Health App service Providers

These providers deliver specific services for Philips HealthSuite Health App such asle calcul de l’âge de votre cœur et le coaching (dans le cas où ceci est nécessaire pour l’application). S’agissant du coaching, il peut arriver qu’une partie tierce prenne le programme en charge. Veuillez dans ce cas consulter la déclaration de confidentialité de cette partie.

 
 
 

Payment

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Choices and rights

Choix et droits

Veuillez envoyer un e-mail à [email protected] pour faire valoir vos choix et droits suivants :

 

  • Accès
    Vous pouvez à tout moment demander à accéder à vos données personnelles.
  • Demande de rectification
    Vous pouvez à tout moment demander la rectification de vos données personnelles.
  • Objet
    Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données personnelles.
  • Questions ou plaintes
    Vous pouvez nous contacter à tout moment pour toute question, plainte, inquiétude ou suggestion.
  • Retrait de consentement
    Vous pouvez facilement retirer votre consentement (par exemple, en vous désinscrivant de nos services d’annonces promotionnelles grâce au bouton « se désinscrire ») au bas de chaque e-mail).
  • Supprimer
    Le cas échéant, vous pouvez demander à tout moment la suppression de vos données personnelles.
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We protect your personal data

Nous protégeons vos données personnelles

Nous prenons au sérieux notre responsabilité de protéger les données que vous confiez à Philips contre la perte, l’usage abusif ou l’accès non autorisé. Philips utilise différentes technologies de sécurité et procédures organisationnelles pour protéger vos données. Par exemple, nous mettons en place des contrôles d’accès, utilisons des pare-feu et des serveurs sécurisés, et chiffrons les données.

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Special information for parents

Informations spéciales à l'attention des parents

Bien que la Philips HealthSuite Health App ne vise généralement pas les enfants de moins de 18 ans, Philips a pour politique de se conformer à la législation en vigueur lorsque cette dernière exige l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur avant de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des informations relatives à des enfants.

 

Si un parent ou tuteur s’aperçoit que son enfant de moins de 18 ans nous a fourni des informations personnelles, veuillez nous contacter à l’adresse [email protected]. Si nous nous apercevons qu’un enfant de moins de 18 ans nous a fourni des informations personnelles, nous supprimerons ces informations de nos fichiers.

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Changes to the privacy notice

Informations spécifiques locales : vos droits relatifs à la confidentialité des données en Californie

La section 1798.83 du Code civil de Californie permet à nos clients résidant en Californie de demander et d’obtenir de notre part une fois par an, gratuitement, des informations relatives aux informations personnelles que nous divulguons (le cas échéant) à des tiers à des fins de marketing direct au cours de l’année civile précédente. Le cas échéant, ces informations comprendraient une liste des catégories des informations personnelles ayant été partagées, ainsi que le nom et l’adresse de tous les tiers avec lesquels nous avons partagé ces informations au cours de l’année civile précédente. Si vous résidez en Californie et que vous souhaitez formuler une telle demande, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse [email protected].

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Changes to the privacy notice

Modification de la présente déclaration de confidentialité

Les services que Philips propose peuvent parfois évoluer sans préavis. Pour cette raison, nous nous réservons le droit d’apporter, de temps à autre, des modifications à la présente déclaration de confidentialité.

 

Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance de la version la plus récente de la déclaration de confidentialité.

 

Toute nouvelle version de la déclaration de confidentialité prend effet à partir de sa publication. Si vous n’acceptez pas la nouvelle déclaration, vous devez modifier vos préférences ou arrêter d’utiliser l’application. En continuant d’accéder à nos services ou de les utiliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la déclaration, vous reconnaissez avoir être informé(e) de son existence.

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Contact

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Vous pouvez nous contacter à l’adresse [email protected].

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