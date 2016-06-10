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Déclaration de confidentialité Philips HealthSuite Health App
La Philips HealthSuite utilise les données personnelles collectées ou traitées par les appareils de santé connectés Philips (« appareils ») et l'application mobile Philips HealthSuite Health App (« application »).
La présente Déclaration de confidentialité s'applique aux données personnelles collectées par les Appareils et l'Application, et qui sont contrôlées par Koninklijke Philips N.V. ou l'une de ses filiales (« Philips »), ou soumises à leur contrôle. La présente déclaration a trait à notre politique de confidentialité et ne constitue pas un contrat ou une convention.
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Données du compte
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Données que vous avez renseignées Ces données comprennent votre taille, votre poids, vos apports caloriques et des questions relatives à votre mode de vie et à vos objectifs de santé.
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Données provenant des appareils
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Si vous utilisez le tensiomètre Philips, ce dernier enregistre votre tension artérielle (systolique et diastolique) et votre fréquence cardiaque, et transmet ces données à l'application. Les données transmises incluent également un numéro d’utilisateur unique associé à l’appareil, de même que des données de session et d’utilisation, toutes informations qui portent sur l’usage que vous faites de l’appareil. Si vous utilisez la balance d’analyse corporelle Philips, cette dernière enregistre votre poids et votre composition corporelle, votre taille et vos données de profil (telles que figurant dans l’application), et transmet ces données à l’application. Les données transmises incluent également un numéro d’utilisateur unique associé à l’appareil, de même que des données de session et d’utilisation, toutes informations qui portent sur l’usage que vous faites de l’appareil Si vous utilisez le thermomètre Philips, ce dernier enregistre votre température et la transmet à l’application. Les données transmises incluent également un numéro d’utilisateur unique associé à l’appareil, de même que des données de session et d’utilisation, toutes informations qui portent sur l’usage que vous faites de l’appareil.
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Ces fournisseurs traitent les données financières relatives à vos achats en ligne et à votre abonnement au programme. Philips exige de ces fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles comparable à celui offert par Philips ; un traitement de ces données uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus ; et un accès au volume de données minimum dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique. Si Philips décide d’autoriser un tiers à transférer vos données personnelles en-dehors de votre région géographique, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger vos droits en concluant des accords de confidentialité ou par d’autres moyens en vue d’assurer un niveau de protection comparable au niveau prévu lorsque ces informations sont traitées par nos prestataires tiers. Philips ne divulguera vos données personnelles que conformément à la présente déclaration de confidentialité et/ou lorsque la loi l’exige. Philips est susceptible de vendre une activité ou une partie d’une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure le transfert à l’entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, à Tokyo ou Sydney, et en Chine. Philips HealthSuite Health App service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite Health App such asle calcul de l’âge de votre cœur et le coaching (dans le cas où ceci est nécessaire pour l’application). S’agissant du coaching, il peut arriver qu’une partie tierce prenne le programme en charge. 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Choix et droits Veuillez envoyer un e-mail à [email protected] pour faire valoir vos choix et droits suivants :
Choix et droits
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Nous protégeons vos données personnelles
Nous prenons au sérieux notre responsabilité de protéger les données que vous confiez à Philips contre la perte, l’usage abusif ou l’accès non autorisé. Philips utilise différentes technologies de sécurité et procédures organisationnelles pour protéger vos données. Par exemple, nous mettons en place des contrôles d’accès, utilisons des pare-feu et des serveurs sécurisés, et chiffrons les données.
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Informations spéciales à l'attention des parents
Bien que la Philips HealthSuite Health App ne vise généralement pas les enfants de moins de 18 ans, Philips a pour politique de se conformer à la législation en vigueur lorsque cette dernière exige l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur avant de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des informations relatives à des enfants. Si un parent ou tuteur s’aperçoit que son enfant de moins de 18 ans nous a fourni des informations personnelles, veuillez nous contacter à l’adresse [email protected]. Si nous nous apercevons qu’un enfant de moins de 18 ans nous a fourni des informations personnelles, nous supprimerons ces informations de nos fichiers.
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Informations spécifiques locales : vos droits relatifs à la confidentialité des données en Californie
La section 1798.83 du Code civil de Californie permet à nos clients résidant en Californie de demander et d’obtenir de notre part une fois par an, gratuitement, des informations relatives aux informations personnelles que nous divulguons (le cas échéant) à des tiers à des fins de marketing direct au cours de l’année civile précédente. Le cas échéant, ces informations comprendraient une liste des catégories des informations personnelles ayant été partagées, ainsi que le nom et l’adresse de tous les tiers avec lesquels nous avons partagé ces informations au cours de l’année civile précédente. Si vous résidez en Californie et que vous souhaitez formuler une telle demande, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse [email protected].
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Modification de la présente déclaration de confidentialité
Les services que Philips propose peuvent parfois évoluer sans préavis. Pour cette raison, nous nous réservons le droit d’apporter, de temps à autre, des modifications à la présente déclaration de confidentialité. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance de la version la plus récente de la déclaration de confidentialité. Toute nouvelle version de la déclaration de confidentialité prend effet à partir de sa publication. Si vous n’acceptez pas la nouvelle déclaration, vous devez modifier vos préférences ou arrêter d’utiliser l’application. En continuant d’accéder à nos services ou de les utiliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la déclaration, vous reconnaissez avoir être informé(e) de son existence.
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