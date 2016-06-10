Philips peut aussi travailler avec des tiers qui traitent vos données personnelles pour leurs propres fins. Si Philips partage des données personnelles avec des tiers qui utilisent vos données personnelles à leurs propres fins, Philips s'assurera de vous en informer et/ou d'obtenir votre consentement si les lois en vigueur l'exigent avant de partager vos données personnelles. Lisez attentivement leurs déclarations de confidentialité car elles vous informent de leurs pratiques en matière de confidentialité, y compris le type de données personnelles qu'ils recueillent et la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent.



Philips cède parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité. L'ensemble de nos droits et obligations en vertu de notre Déclaration de confidentialité sont librement cessibles par Philips à l'une de nos sociétés affiliées, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration, d'une vente d'actifs, par l'effet de la loi ou d'une quelque autre manière, et nous pouvons transférer vos données personnelles à l'une de nos filiales, à l'une des entités qui nous succède ou au nouveau propriétaire.



Alexa d'Amazon

Dans certains pays, nous prenons en charge la Skill Purificateur d'air Philips. Si vous activez cette Skill, vous pourrez contrôler votre Appareil par l'intermédiaire d'Amazon Alexa. Si vous activez Amazon Alexa, Amazon vous fournira ses propres services. Nous vous prions de lire les Conditions générales et la Déclaration de protection des informations personnelles d'Amazon Alexa.



Tmall Genie

En Chine, nous prenons en charge la Skill de Purification d'air Philips dans l'Application Tmall Genie. Si vous activez cette Skill, vous pourrez contrôler votre Appareil par l'intermédiaire de Tmall Genie. Dans ce cas, Tmall Genie vous fournira ses propres services. Nous vous prions de lire les Conditions générales et la Déclaration de protection des informations personnelles de Tmall Genie.



Transfert transfrontalier

Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous avons des installations ou dans lequel nous faisons appel à des fournisseurs de service, et en utilisant les Services, vous consentez au transfert (le cas échéant) des informations vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent appliquer des règles de protection des données qui sont différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les forces de l'ordre, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données personnelles.



Si vous vous trouvez dans l'EEE, vos données personnelles peuvent être transférées à nos sociétés affiliées ou prestataires de services situés en dehors de l'EEE, qui sont reconnus par la Commission européenne comme fournissant un niveau de protection des données conforme aux normes de l'EEE (la liste complète de ces pays est disponible ici http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pour les transferts de l'EEE vers des pays qui ne sont pas jugés adéquats par la Commission européenne, tels que les États-Unis, nous avons mis en place des mesures ad hoc, telles que nos Règles d'entreprise contraignantes pour les données relatives aux clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, et/ou des clauses contractuelles standard adoptées par la Commission européenne pour protéger vos données personnelles. Vous pouvez obtenir une copie de ces mesures en suivant le lien ci-dessus ou en écrivant à l'adresse [email protected].