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L'application Philips Clean Home+ (« Application ») vous permet de contrôler, surveiller et gérer vos Purificateurs d'air et Aspirateurs-robots Philips (collectivement « Appareils ») partout et à tout moment (« Services »). L'Application et les Appareils sont contrôlés par Philips Consumer Lifestyle B.V. ou l'une de ses filiales ou succursales (« Philips », « notre », « nos » ou « nous »). Nous traitons les données personnelles recueillies à partir de l'Application et/ou n'importe quel Appareil que vous décidez d'appairer à l'Application.
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La présente Déclaration de confidentialité s'applique aux données personnelles collectées ou traitées par l'Appareil et/ou l'Application. La présente Déclaration de confidentialité a pour but de vous aider à mieux comprendre nos pratiques de confidentialité lorsque vous utilisez l'Application, notamment les données que nous collectons, pourquoi nous les collectons, ce que nous en faisons, ainsi que vos droits individuels. Veuillez également lire notre Déclaration relative aux cookies et nos Conditions d'utilisation.
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Données des Appareils Lorsque vous appairez votre Appareil à l'Application, nous recueillons les informations suivantes :
Données des Appareils
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(I) Les données de l'Appareil, y compris l'identifiant de l'Appareil, le mode de fonctionnement, l'état marche/arrêt, le mode, la vitesse du ventilateur, le planificateur et les commandes. (II) Les données générales sur la qualité de l'air, y compris l'indice d'allergènes en intérieur, les PM2.5, la température, les gaz et le niveau d'humidité. (I) Les données de l'Appareil, y compris l'identifiant de l'Appareil, les données du planificateur, le nombre de cycles et la durée de nettoyage. Nous recueillons également l'adresse IP du routeur qui se connecte à votre Appareil. Nous utilisons ces données pour fournir les Services, donner à l'Appareil une meilleure connaissance de son environnement, améliorer notre Appareil et nos Services, et vous permettre de mieux interagir avec l'Appareil et ses services. Étant donné que vos données d'Appareil ne sont traitées que lorsque vous choisissez d'appairer votre Appareil à l'Application aux fins des services, nous considérons que ce traitement est nécessaire à l'exécution du contrat auquel vous êtes lié et que vous respectez conformément à l'Article 6.1.(b) du règlement (UE) 2016/679.
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Autres données fournies En fonction de votre modèle de Purificateur d'air, l'Application peut vous présenter un petit questionnaire pour connaître vos préoccupations au sujet de la qualité de l'air intérieur, savoir depuis combien de temps vous avez emménagé dans le logement et la pièce dans laquelle vous avez placé l'Appareil. L'Application utilisera vos réponses pour définir le mode de fonctionnement le plus approprié pour votre Appareil.
Autres données fournies
En fonction de votre modèle de Purificateur d'air, l'Application peut vous présenter un petit questionnaire pour connaître vos préoccupations au sujet de la qualité de l'air intérieur, savoir depuis combien de temps vous avez emménagé dans le logement et la pièce dans laquelle vous avez placé l'Appareil. L'Application utilisera vos réponses pour définir le mode de fonctionnement le plus approprié pour votre Appareil.
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Service consommateur Nous exploitons et fournissons nos Services, notamment la mise à disposition de l'assistance clientèle, et l'amélioration, la correction et la personnalisation de nos Services. Vous pouvez nous fournir des informations relatives à votre utilisation des Services, telles que votre interaction avec Philips, et à la façon dont vous souhaitez être contacté(e), afin que nous puissions vous proposer des prestations d'assistance clientèle. Nous utilisons également vos informations pour pouvoir vous répondre lorsque vous nous contactez.
Service consommateur
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Données combinées Nous pouvons combiner vos données personnelles, y compris les Données du compte, les Données sur les Appareils, les Cookies, aux données collectées lors de vos interactions et de votre utilisation des médias numériques Philips, comme les réseaux sociaux, sites Web, e-mails, applications et produits connectés, notamment vos adresses IP, vos cookies, les informations sur vos appareils mobiles, les communications sur lesquelles vous cliquez ou appuyez, vos informations détaillées de géolocalisation et les sites Web que vous visitez.
Données combinées
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Nous analysons les Données combinées pour vous offrir des services personnalisés. Cela nous aide également à améliorer le contenu, la fonctionnalité et la convivialité de l'Application, de l'Appareil ou des Appareils et des Services ainsi qu'à développer de nouveaux produits et services. Dans ce cas, nous considérons que le traitement de vos Données combinées est fondé sur les intérêts légitimes de Philips et qu'il est réalisé conformément à l'Article 6.1. (f) du Règlement (UE) 2016/679. Si vous choisissez de recevoir des communications promotionnelles sur les produits, services, événements et promotions Philips susceptibles de vous intéresser, en fonction de vos préférences et de vos habitudes en ligne, nous pouvons vous envoyer des communications marketing et promotionnelles par e-mail, par téléphone et par d'autres canaux numériques, tels que les applications mobiles et les réseaux sociaux. Afin d'adapter les communications à vos préférences et à votre comportement, et afin de vous proposer une expérience plus pertinente et plus personnalisée, nous pouvons analyser vos Données combinées. Avant de vous envoyer des communications promotionnelles, nous vous demanderons votre consentement.
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Autorisations Lorsque l'Application nécessite une autorisation pour accéder aux capteurs de votre appareil mobile (p. ex., appareil photo, Wi-Fi, géolocalisation ou Bluetooth®) ou à d'autres données (p. ex., photos) aux fins des Services, nous vous demanderons votre consentement. Nous utilisons ces données uniquement lorsqu'elles sont requises pour vous fournir les Services et après obtention de votre consentement.
Autorisations
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1) Autorisations générales - Appairage de l'Appareil. Les systèmes d'exploitation Android nécessitent une géolocalisation approximative pour connecter l'Application à l'Appareil. iOS nécessite un accès aux données de localisation pour identifier si l'Application et l'Appareil sont à proximité. Cependant, Philips ne traite ces données d'aucune manière. Les données sont stockées dans votre appareil mobile, à un emplacement auquel Philips n'a pas accès. Si vous supprimez votre profil ou l'Application, ces données seront supprimées de votre appareil. - Trouver Philips près de chez vous. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, nous utilisons vos données de localisation pour vous diriger vers un magasin ou un Service Consommateurs à proximité. 2) Autorisations des Purificateurs d'air. Vous pouvez à tout moment bloquer vos autorisations de l'Application dans les paramètres de votre appareil mobile. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
1) Autorisations générales
- Appairage de l'Appareil. Les systèmes d'exploitation Android nécessitent une géolocalisation approximative pour connecter l'Application à l'Appareil. iOS nécessite un accès aux données de localisation pour identifier si l'Application et l'Appareil sont à proximité. Cependant, Philips ne traite ces données d'aucune manière. Les données sont stockées dans votre appareil mobile, à un emplacement auquel Philips n'a pas accès. Si vous supprimez votre profil ou l'Application, ces données seront supprimées de votre appareil.
- Trouver Philips près de chez vous. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, nous utilisons vos données de localisation pour vous diriger vers un magasin ou un Service Consommateurs à proximité.
2) Autorisations des Purificateurs d'air.
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Philips peut transmettre vos données personnelles à des prestataires de services tiers, des partenaires commerciaux, ou d'autres tiers conformément à la présente Déclaration de confidentialité et/ou à la législation en vigueur.
Prestataires de services Nous travaillons avec des prestataires de services tiers pour nous aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, offrir une assistance se rapportant à, et commercialiser nos Services.
Prestataires de services
Nous travaillons avec des prestataires de services tiers pour nous aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, offrir une assistance se rapportant à, et commercialiser nos Services.
Nous pouvons partager vos données personnelles avec les prestataires de services suivants : Ces fournisseurs de services proposent les éléments matériels, logiciels, réseau, de stockage, les services de transactions et/ou les technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'Application ou à la fourniture des Services. Philips exige de tous ses fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles adéquat et similaire à celui que nous offrons. Nous exigeons de nos fournisseurs de services qu'ils ne traitent vos données personnelles qu'en conformité avec nos instructions et uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, qu'ils n'accèdent qu'au volume de données minimal dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique et qu'ils protègent la sécurité de vos données personnelles.
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Ces fournisseurs de services proposent les éléments matériels, logiciels, réseau, de stockage, les services de transactions et/ou les technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'Application ou à la fourniture des Services.
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Autres tiers
Philips peut aussi travailler avec des tiers qui traitent vos données personnelles pour leurs propres fins. Si Philips partage des données personnelles avec des tiers qui utilisent vos données personnelles à leurs propres fins, Philips s'assurera de vous en informer et/ou d'obtenir votre consentement si les lois en vigueur l'exigent avant de partager vos données personnelles. Lisez attentivement leurs déclarations de confidentialité car elles vous informent de leurs pratiques en matière de confidentialité, y compris le type de données personnelles qu'ils recueillent et la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent. Philips cède parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité. L'ensemble de nos droits et obligations en vertu de notre Déclaration de confidentialité sont librement cessibles par Philips à l'une de nos sociétés affiliées, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration, d'une vente d'actifs, par l'effet de la loi ou d'une quelque autre manière, et nous pouvons transférer vos données personnelles à l'une de nos filiales, à l'une des entités qui nous succède ou au nouveau propriétaire. Alexa d'Amazon Dans certains pays, nous prenons en charge la Skill Purificateur d'air Philips. Si vous activez cette Skill, vous pourrez contrôler votre Appareil par l'intermédiaire d'Amazon Alexa. Si vous activez Amazon Alexa, Amazon vous fournira ses propres services. Nous vous prions de lire les Conditions générales et la Déclaration de protection des informations personnelles d'Amazon Alexa. Tmall Genie En Chine, nous prenons en charge la Skill de Purification d'air Philips dans l'Application Tmall Genie. Si vous activez cette Skill, vous pourrez contrôler votre Appareil par l'intermédiaire de Tmall Genie. Dans ce cas, Tmall Genie vous fournira ses propres services. Nous vous prions de lire les Conditions générales et la Déclaration de protection des informations personnelles de Tmall Genie. Transfert transfrontalier Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous avons des installations ou dans lequel nous faisons appel à des fournisseurs de service, et en utilisant les Services, vous consentez au transfert (le cas échéant) des informations vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent appliquer des règles de protection des données qui sont différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les forces de l'ordre, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données personnelles. Si vous vous trouvez dans l'EEE, vos données personnelles peuvent être transférées à nos sociétés affiliées ou prestataires de services situés en dehors de l'EEE, qui sont reconnus par la Commission européenne comme fournissant un niveau de protection des données conforme aux normes de l'EEE (la liste complète de ces pays est disponible ici http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pour les transferts de l'EEE vers des pays qui ne sont pas jugés adéquats par la Commission européenne, tels que les États-Unis, nous avons mis en place des mesures ad hoc, telles que nos Règles d'entreprise contraignantes pour les données relatives aux clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, et/ou des clauses contractuelles standard adoptées par la Commission européenne pour protéger vos données personnelles. Vous pouvez obtenir une copie de ces mesures en suivant le lien ci-dessus ou en écrivant à l'adresse [email protected].
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Alexa d'Amazon
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Vos choix et vos droits Si vous souhaitez soumettre une demande d'accès, de rectification, de suppression, de restriction ou d'objection au traitement des données à caractère personnel que vous avez précédemment fournies, ou si vous souhaitez demander à recevoir une copie électronique de vos données personnelles afin de les transmettre à une autre société (dans la mesure où ce droit à la portabilité des données vous est accordé par la législation en vigueur), vous pouvez nous contacter à l'adresse [email protected]. Nous répondrons à votre demande dans le respect de la législation en vigueur.
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La section 1798.83 du Code civil de Californie permet à nos clients résidant en Californie de demander et d'obtenir de notre part une fois par an, gratuitement, des informations relatives aux informations personnelles (le cas échéant) que nous avons divulguées à des tiers à des fins de marketing direct au cours de l'année civile précédente. Le cas échéant, ces informations comprendraient une liste des catégories des informations personnelles ayant été partagées, ainsi que le nom et l'adresse de tous les tiers avec lesquels nous avons partagé ces informations au cours de l'année civile précédente. Si vous résidez en Californie et que vous souhaitez formuler une telle demande, veuillez vous rendre sur notre site Web consacré à la confidentialité : http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
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Nos Services peuvent être modifiés ponctuellement sans préavis. Nous nous réservons donc le droit de modifier ou de mettre à jour ponctuellement la présente Déclaration de confidentialité. Lorsque nous mettons à jour la présente Déclaration de confidentialité, nous mettons également à jour la date indiquée en haut de la présente Déclaration de confidentialité. Nous vous encourageons à consulter régulièrement la dernière version de la présente Déclaration de confidentialité. La nouvelle Déclaration de confidentialité prendra effet immédiatement après publication. Si vous n'acceptez pas la nouvelle Déclaration, vous devez modifier vos préférences ou arrêter d'utiliser nos Services. En continuant d'accéder à nos Services ou de les utiliser après l'entrée en vigueur de ces modifications, vous reconnaissez que vous avez été informé(e) et acceptez la Déclaration de confidentialité telle qu'elle a été modifiée.
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Contactez-nous Pour toute question concernant la présente Déclaration de confidentialité ou la façon dont Philips utilise vos données personnelles, contactez notre responsable de la protection des données à l'adresse [email protected]. Vous avez également la possibilité de déposer une réclamation auprès d'un organisme de contrôle compétent dans votre pays ou région. Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Pays-Bas
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