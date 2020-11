Le générateur contribue à fluidifier les performances

Le système de résistance magnétique permet un pédalage fluide et confortable, avec une application et une reproduction uniforme des niveaux de résistance. Il assure également un fonctionnement silencieux et minimise les tâches d'entretien courant car l'appareil n'est pas équipé de patins de frein produisant de la chaleur et des frottements sur le volant.