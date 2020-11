La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant

Philips Sonicare For Kids est une brosse à dents électrique rechargeable pour les enfants âgés de 7 ans et plus. Avec technologie sonique, autocollants personnalisables et outils éducatifs pour favoriser un brossage efficace et ludique, ce produit permet une élimination maximale de la plaque dentaire. Voir tous les avantages