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    Signage Solutions Écran H-line

    75BDL4003H/02

    Une excellente visibilité, quelle que soit la luminosité

    Maintenez votre visibilité de jour comme de nuit avec les écrans ultra-lumineux Philips H-Line. Leur netteté et leur contraste extraordinaires en font la solution idéale pour afficher des contenus captivants dans une vitrine ou un lieu bien éclairé : aéroport, centre commercial, etc.

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    Écran H-line

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    Une excellente visibilité, quelle que soit la luminosité

    Écran ultra-lumineux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create : développez et lancez vos propres contenus

    CMND & Create : développez et lancez vos propres contenus

    Contrôlez parfaitement vos contenus avec CMND & Create. L'interface glisser-déplacer vous permet de publier facilement vos propres contenus, qu'il s'agisse du menu du jour ou d'informations concernant votre marque. Grâce aux modèles préchargés et aux widgets intégrés, diffusez des images, textes et vidéos en un clin d'œil.

    Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

    Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

    Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.

    FailOver. Assurez-vous que votre écran ne se désactive jamais

    Essentiel pour les applications commerciales exigeantes, la technologie révolutionnaire FailOver affiche automatiquement les contenus de secours à l'écran au cas peu probable où le lecteur multimédia ne fonctionnerait plus. Il vous suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion FailOver pour bénéficier d'une protection instantanée des contenus.

    Bénéficiez de la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option

    Intégrez un processeur SoC (System-on-Chip) Android à votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 en option est un dispositif OPS permettant de bénéficier de la puissance de traitement Android sans utiliser de câbles. Il vous suffit de l'insérer dans le logement OPS qui contient toutes les connexions nécessaires pour exécuter le module (y compris l'alimentation).

    Un design adapté aux conditions extrêmes

    Gestion thermique améliorée, panneaux à cristaux liquides High Tni et capteurs thermiques intégrés pour résister à des températures ambiantes élevées. Luminosité allant jusqu'à 2 500 cd/m² lorsque la luminosité ambiante est élevée. Le polariseur d'affichage est compatible avec les lunettes de soleil polarisées pour une meilleure lisibilité du contenu.

    Affichage de rue à luminosité très élevée

    Les écrans numériques à luminosité élevée orientés vers la rue attirent l’attention dans toutes les conditions d’éclairage, ce qui augmente l’exposition du magasin et attire les clients. Une luminosité spectaculaire allant jusqu’à 3000 cd/m² assure une haute visibilité et une qualité d’image pure, même dans des conditions de lumière ambiante extrêmes.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      189.3  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      74.5  pouces
      Format d'image
      16:9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,429 x 0,429 mm
      Résolution optimale
      3840 x 2160 à 60 Hz
      Luminosité
      3000  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 200:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Balayage progressif
      • Contraste dynamique amélioré
      Technologie de la dalle
      IPS

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise jack 3,5 mm
      Entrée vidéo
      • DisplayPort (1.2)
      • 1 DVI-I (numérique + analogique)
      • HDMI 2.0 (x 3)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      • OPS
      • USB 2.0 (x 2)
      Sortie vidéo
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 1)
      Commande externe
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage (24/7)
      • Portrait (24/7)
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • DisplayPort
      • RS-232
      • HDMI
      • Boucle IR (loopthrough)
      Installation aisée
      • Poignées de transport
      • Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • LAN (RJ45)

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consommation (type)
      510  W
      Consommation (max.)
      790
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30 Hz
      • 3 840 x 2 160, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1688,2  millimètre
      Poids du produit
      54,1  kg
      Hauteur de l'appareil
      966,6  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      111,1  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      66,46  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      38.06  pouces
      Fixation murale
      600 x 400 mm, M8
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      4.37  pouces
      Largeur du cadre
      18,8 mm (cadre régulier)
      Poids du produit (lb)
      119,27  lb
      Largeur du Smart insert
      180  millimètre
      Hauteur du Smart insert
      300  millimètre

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C
      Avertissement
      Ne les utilisez pas en plein soleil sans mesures de protection supplémentaires.

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      Lecture image USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Kit d'alignement des bords
      • Logo Philips (x 1)
      • Câble RS-232 pour cascade
      • Serre-fil (x 3)
      • Cache d'interrupteur secteur et vis x 1
      • Cache et vis pour prise USB
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble HDMI
      • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
      • Kit de cadre ouvert
      • Guide de démarrage rapide (1)
      • Télécommande et piles AAA
      • Câble RS-232

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Japonais
      • Polonais
      • Portugais
      • Russe
      • Espagnol
      • Chinois simplifié
      • Turc
      • Chinois traditionnel
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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