Philips dispose d’un système de gestion de la qualité robuste et a suivi des processus d’analyses et d’investigations pour identifier et résoudre ce problème.

Les produits ont été conçus selon les normes applicables en vigueur, et en conformité avec celles-ci, lors de leur mise sur le marché. Le système de gestion de la qualité Philips a été mis à jour pour tenir compte des normes actualisées.

Les problèmes de dégradation de la mousse et d’émissions de composés organiques volatils ont été découverts dans le cadre de la mise en oeuvre de nos processus qualité matériovigilance et sont en cours de correction conformément aux exigences réglementaires applicables.