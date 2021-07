Le Prestataire de Santé à Domicile coordonne le processus d’enregistrement des appareils concernés sur le site Internet dédié : philips.fr/SRC-update.

Ce site fournit des informations à jour concernant cette notification de sécurité assortie d‘une action corrective* et sur les actions mises en oeuvre pour la correction permanente des deux problèmes.

Ce site fournit des instructions sur la façon de localiser le numéro de série de l’appareil et guide tout au long du processus d’enregistrement).

L’entreprise a mis en place un plan complet de remplacement de la mousse d’insonorisation actuelle par un nouveau matériau qui n’est pas affecté par ce problème, et a déjà commencé ce processus.

Philips recommande d’arrêter d’utiliser des méthodes de nettoyage/désinfection non approuvées et de respecter les instructions fournies dans les manuels d’utilisation.

En outre, Philips rappelle aux clients et aux patients de vérifier l’âge de leurs appareils de PPC et ventilateurs. Ils peuvent se référer au manuel d’utilisation pour connaître la durée de vie conseillée des appareils.

Philips regrette profondément les désagréments engendrés par ce problème et se mobilise pour donner aux patients et aux clients concernés le service qu’ils attendent et qu’ils méritent. La résolution de ce problème est notre priorité absolue.

Pour plus d’informations sur la notification du rappel, ainsi que sur les instructions destinées aux clients, aux utilisateurs et aux professionnels de santé, les parties concernées peuvent joindre leur contact habituel chez Philips, consulter le site dédié philips.fr/SRC-update.