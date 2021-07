Ce sujet est traité avec la plus haute importance chez Philips, et toutes les équipes sont mobilisées à tous les niveaux pour résoudre ces problèmes de la manière la plus efficace et la plus complète possible.

Par mesure de précaution et sur la base des informations disponibles, Philips a émis une notification de sécurité assortie d’une action corrective* relative à l'identification de risques potentiels pour la santé liés à la mousse d’insonorisation utilisée dans certains appareils de pression positive continue (PPC) et ventilateurs de domicile. Les Autorités Compétentes en Europe, ont été informées en date du 10 juin 2021.

La notification de sécurité informe les clients et patients de risques potentiels sur la santé, en lien avec l'utilisation des appareils concernés. Les risques potentiels incluent une exposition aux particules de la mousse dégradée, pouvant par exemple être causée par l’utilisation de méthodes de nettoyage/désinfection non approuvées telles que l’ozone, et une exposition aux émissions de composés organiques volatils (C.O.V.) émanant de la mousse. Dans certaines régions, les environnements à forte chaleur et à forte humidité peuvent aussi contribuer à la dégradation de cette mousse.

Philips informe les clients et les utilisateurs des appareils concernés que l’entreprise va remplacer la mousse d’insonorisation actuelle par un nouveau matériau qui n’est pas concerné par ce problème. Les appareils concernés seront soit remplacés par une nouvelle unité (neuve ou remise à neuf) intégrant le nouveau matériau, soit réparés avec la nouvelle mousse d’insonorisation. Le nouveau matériau remplacera également la mousse d’insonorisation actuelle dans les futurs appareils.

Philips recommande d’arrêter d’utiliser des méthodes de nettoyage/désinfection non approuvées et de respecter les instructions fournies dans les manuels d’utilisation.

En outre, Philips rappelle aux clients et aux patients de vérifier l’âge de leurs appareils de PPC et ventilateurs. Ils peuvent se référer au manuel d’utilisation pour connaître la durée de vie conseillée des appareils.

Philips consacre d’importantes ressources à la résolution de ce problème et dispose d’un plan complet pour y remédier. Le processus a déjà été entamé. Cet effort comprend une accélération à grande échelle de la fabrication, des services de réparation, de la chaîne d’approvisionnement et d’autres fonctions pour soutenir le processus de correction.

Philips regrette profondément les désagréments engendrés par ce problème et se mobilise pour donner aux patients et aux clients concernés le service qu’ils attendent et qu’ils méritent. La résolution de ce problème est notre priorité absolue.

Pour plus d’informations sur la notification de sécurité, ainsi que sur les instructions destinées aux clients, aux utilisateurs et aux professionnels de santé, les parties concernées peuvent joindre leur contact habituel chez Philips, consulter le site dédié philips.fr/SRC-update, ou contacter le numéro gratuit dédié pour la France : 0805 985 625.