Conseils rapides sur la notification de sécurité

N’essayez pas de retirer la mousse vous-même.



Si vous essayez de réparer votre appareil vous-même ou à l’aide d’un kit de réparation tiers, vous risquez de détériorer votre appareil et il se pourrait qu’il ne fonctionne plus normalement. Philips ne propose pas de kits de réparation à la vente et n’autorise pas non plus des tiers à le faire. Seuls les professionnels de maintenance agréés peuvent procéder à la réparation.