La mallette Philips rigide est conçue pour être utilisée par les pompiers, les services médicaux d’urgence, l’armée et l’industrie lourde, ou au sein d’environnements rudes. Elle est faite d’un plastique très résistant et protégera le défibrillateur FR3 et ses accessoires dans les situations difficiles. Un étui pour électrodes (989803150011) est inclus et permet de tester, stocker et préconnecter les électrodes SMART III. Grâce à la fonction de mise sous tension automatique, la mallette active le FR3 dès son ouverture. Le kit d’intervention rapide pour FR3 (989803150111) s’emboîte facilement dans le couvercle de la mallette. Des rangements spécifiques sont également prévus pour accueillir des électrodes supplémentaires, une batterie de rechange et une clé de défibrillation pédiatrique en option. Le voyant vert indiquant que le FR3 est prêt est bien visible à travers la fenêtre transparente, ce qui évite à l’utilisateur d’ouvrir la mallette.