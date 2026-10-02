La sonde Philips L12-3ERGO est conçue pour améliorer le confort des patients lors des examens d’imagerie, en particulier lors d’utilisations prolongées. D’un nouveau format ergonomique, elle est plus légère que la sonde L12-3. Voici les modifications apportées à la sonde : une poignée à la texture renforcée, un rebord plus marqué, un boîtier plus plat à l’extrémité avant et une échelle sur la partie supérieure. Pour plus d’informations sur la sonde linéaire large bande L12-3ERGO, reportez-vous au tableau des spécifications ci-dessous.