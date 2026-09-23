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Echographie
mC7-2 Transducer
mC7-2 Transducer
Conçue pour améliorer l’expérience utilisateur
Echographie
mC7-2 Transducer
Conçue pour améliorer l’expérience utilisateur
Echographie
Sonde conçue exclusivement pour les procédures interventionnelles et abdominales
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Technologie à large bande
Plage de fréquences de 2 à 7 MHz
Type de sonde convexe
Caractéristiques
Caractéristiques
Type de sonde
Micro-convexe
Nombre d’éléments
128
Ouverture du plan d’acquisition
26,5 mm
Champ d’acquisition
122
Gamme de fréquence large bande
2 à 7 MHz
Avertissement
Disponibilité variable suivant les pays. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour plus de détails.
Philips – Sonde mC7-2 conçue pour améliorer l’expérience utilisateur - Philips