De conception légère et ergonomique, la sonde Philips V9-2 permet d’obtenir des images fœtales et une visualisation de qualité pour une grande variété de patientes. Cette sonde offre des fonctionnalités d’imagerie 3D/4D avancées, notamment TrueVue, MPR Touch et FlexVue. De plus, les fonctionnalités de MicroFlow Imaging permettent de surmonter de nombreux obstacles techniques liés aux méthodes classiques, facilitant ainsi la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux grâce à une haute résolution et à un minimum d’artefacts.