DoseWise Portal 2.0 est une solution logicielle multifournisseur basée sur le Web qui mesure et analyse l’exposition des patients et du personnel soignant aux rayons dans l’ensemble de l’établissement et génère des rapports. Elle optimise la qualité de la prise en charge, les performances ainsi que le bien-être des patients et du personnel. DoseWise Portal regroupe les informations sur la dose de rayonnement de tous vos systèmes de radiographie au sein d’une application centrale.