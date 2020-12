Pinnacle Evolution constitue la nouvelle génération de la technologie de planification de traitement personnalisée de Philips. Cette nouvelle technologie permet d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité du processus de planification de traitement. Grâce à l’intégration d’objectifs personnalisés et adaptés à chaque patient dès le début du processus, aux outils de planification automatisés plus avancés et à une nouvelle façon de travailler, Pinnacle répondra à tous vos besoins de planification.