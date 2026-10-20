Avertissement

* Suivant la région géographique, certains services peuvent ne pas être disponibles ; contactez votre ingénieur commercial Philips pour plus d’informations. Peut nécessiter un contrat de maintenance.

Le système Philips Affiniti est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI CE2797. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2026