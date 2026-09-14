Préréglages de la sonde adaptés à chaque examen
Chaque sonde dispose de préréglages pour optimiser vos examens. Réalisez en toute confiance divers examens d’imagerie, y compris des examens oculaires, grâce à 14 préréglages personnalisés, notamment pour l’abdomen, le cœur, la technologie FAST et le système musculosquelettique (MSK). Les fonctionnalités d’imagerie avancées, telles que l’imagerie tissulaire harmonique, SonoCT et xRes, améliorent la qualité des images, réduisent les artefacts et augmentent la définition des bordures. Choisissez parmi une gamme de sondes Lumify légères de qualité : sonde à décalage de phase large bande S4-1, sonde convexe large bande C5-2 et sonde linéaire large bande L12-4.