Avertissement

Lumify est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI CE2797. Il est destiné à l'échographie intravasculaire des artères coronaires et des vaisseaux de la vascularisation périphérique. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Septembre 2026

L’achat n’inclut pas de smartphone ni de tablette compatible. Pour obtenir la liste des smartphones ou tablettes compatibles, rendez-vous sur : www.philips.com/lumify-compatible-devices.

[1] Basé sur les dimensions et le poids des sondes, hors smartphone ou tablette.