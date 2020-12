Le système d’imagerie par résonance magnétique (IRM) Philips Multiva 1.5T vous offre des images nettes dès le premier cliché, pour de nombreuses applications standard ou avancées. Les cliniciens sont ainsi en mesure de poser un diagnostic fiable et précis plus rapidement, ce qui améliore la capacité de traitement de l’établissement et l’orientation des patients au sein du parcours de soins.