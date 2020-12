Améliorez vos prises de décisions cliniques grâce à nos solutions d’imagerie basées sur la technologie dStream éprouvée à large bande numérique, présentes dans plus de 2 000 installations à travers le monde. Augmentez votre capacité de traitement à l’aide d’un processus de travail Breeze simplifié. Une interface utilisateur intuitive optimisée par des procédures d’examens cliniques standardisées et hautement guidées vous aide à réaliser des examens IRM de routine dès le premier jour. En outre, vous pouvez continuer à améliorer vos possibilités grâce à de faibles coûts d’installation, une disponibilité en continu et des mises à niveau faciles.