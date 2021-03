Le système de radiologie à suspension plafonnière Philips Allura Xper FD10 C offre une plus grande précision et liberté de mouvement. Vous pouvez ainsi rapidement passer d’une incidence AP à une incidence latérale et générer des impressions 3D de l’anatomie cardiaque en salle, pour davantage de précision lors des interventions d’électrophysiologie.