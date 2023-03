Allura Xper FD20

Paramètres Xper permettant de rationaliser les tâches

Xper, qui signifie “X-ray personalized” (rayons X personnalisés), permet à chaque utilisateur de personnaliser les fonctions du système en fonction de ses procédures et processus de travail. Ce système permet de réduire les tâches manuelles, de gagner du temps lors des opérations les plus lourdes et de poser un diagnostic plus fiable, plus rapidement.