Sa simplicité de sa conception “Viser, Tirer” et sa facilité d’utilisation en font un système idéal pour une utilisation intensive dans les interventions et les opérations chirurgicales. Issu de la gamme d’arceaux mobiles Zenition – une gamme d’arceaux mobiles harmonisés offrant une facilité d’utilisation éprouvée et une plateforme évolutive adaptée au futur de l’imagerie.