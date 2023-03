Technologie anode tournante pour les longues procédures

Grâce à ses fonctionnalités efficaces de gestion de la chaleur, ce système vous accompagne au bout des longues procédures cardiovasculaires et interventionnelles. Avec sa technologie anode tournante et son mode automatique de pénétration élevée, cet examen convient à tous les types de patients. Vous êtes ainsi en mesure d’identifier les plus petits détails, les structures anatomiques qui bougent rapidement et ce, dans les incidences les plus complexes.