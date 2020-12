Le CoughAssist E70 offre une alternative de désencombrement non invasive efficace(1) utilisable tant en milieu hospitalier qu'à domicile. Il désencombre les voies respiratoires plus longtemps que l'aspiration trachéale tout en générant moins de complications(2). Les sociétés savantes sont de plus en plus nombreuses à recommander l'utilisation d'une technique d'insufflation-exsufflation mécanique pour le désencombrement des voies aériennes(3)(4)(5).