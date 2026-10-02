Alturion a été conçu pour répondre aux réalités de la pratique clinique moderne, caractérisée par un fort volume d’activité, la diversité des types d’examens et les changements d’utilisateurs d’une équipe à l’autre. Les fonctionnalités d’imagerie, l’automatisation intelligente et les processus de travail intuitifs s’associent pour garantir des performances constantes. Conçu pour les services partagés et l’évolutivité des équipements, Alturion réduit la variabilité, améliore l’efficacité des processus de travail et favorise une standardisation à grande échelle.