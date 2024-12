Imagerie ETO de dernière génération

La sonde xMATRIX X8-2t offre une qualité d’image et une fiabilité exceptionnelles pour l’imagerie ETO. L’écho 3D temps réel et le doppler couleur 3D temps réel, ainsi que les dernières fonctionnalités telles que le Doppler xPlan et MultiVue, vous aident à établir un diagnostic fiable, même dans les cas les plus complexes.