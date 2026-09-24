Avertissement

* La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de la configuration et/ou du marché.

1. Disponibilité variable selon les pays.

2. Dans la pratique clinique, l’utilisation de Precise Image peut réduire la dose de rayonnement du patient en fonction du type d’examen, de la corpulence du patient et de la région anatomique. Une consultation avec un radiologue et un physicien doit être effectuée pour déterminer la dose appropriée en vue d’obtenir une qualité d’image diagnostique adaptée au type d’examen réalisé. Des évaluations de réductions de dose ont été réalisées en utilisant des protocoles d’imagerie corporelle de référence avec des coupes de 1,0 mm avec la filtration “Smoother” (plus lisse) et testées sur des fantômes MITA CT IQ (CCT189, The Phantom Laboratory) évaluant l’insert de 10 mm et la comparant à une rétroprojection filtrée. Une plage est visible sur les quatre inserts, à l’aide d’un outil de “channelized hotelling observer” (observation de l’hébergement fractionné), qui inclut une réduction du bruit de l’image de 85 % et une amélioration de la détectabilité à bas contraste de 0 % à 60 % avec une réduction de la dose de 50 % à 80 %. Le décalage de la courbe NPS est utilisé pour évaluer l’apparence de l’image, telle que mesurée sur un fantôme eau de 20 cm dans la région d’intérêt centrale de 50 mm x 50 mm, avec un décalage moyen de 6 % ou moins. Données archivées.

3. La disponibilité de la garantie Tube for Life varie selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour plus d’informations.

4. D’après une enquête menée par un tiers auprès de 145 utilisateurs dans huit pays. Quantitative Report 2020 Incisive CT. The MarketTech Group. Novembre 2020. Dans d’autres cas, les résultats réels peuvent varier.

5. Le champ d’acquisition étendu (EFOV) de 70 cm est destiné exclusivement à une utilisation dans le cadre de la préparation du traitement et de la planification/simulation de la radiothérapie. Il ne peut pas être utilisé à des fins diagnostiques. L’écart en UH du matériau équivalent eau du fantôme du système positionné (en partie) à l’extérieur du champ d’acquisition, avec le bord du fantôme adjacent à la coque du tunnel, est de 15 ±15 UH par rapport au même objet lorsque celui-ci est positionné entièrement dans le champ d’acquisition. L’écart du contour externe du matériau équivalent eau du fantôme du système d’organes positionné (en partie) à l’extérieur du champ d’acquisition, avec le bord du fantôme adjacent à la coque du tunnel, doit être de 1 mm au maximum si l’on considère la distance de Hausdorff moyenne par rapport au contour externe réel.

6. Par rapport au système Big Bore RT.​

7. En option.