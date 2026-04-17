Alimentation du générateur
120 kW
Coupes
512
Couverture
80 mm
Vitesse de rotation
0,27 s
Gamme d’acquisition maximale (axiale)
2 000 mm
Taille du tunnel patient
800 mm
Vitesse de reconstruction conventionnelle
iDose4 : 93 % des protocoles de référence en moins d’une minute
Résolution temporelle spectrale
Simultanée dans le même temps et dans le même espace
Stations kVp
Conventionnel : 80, 100, 120, 140 ; spectral : 100, 120, 140
Vitesse de reconstruction spectrale*
1 à 2 minutes pour la majorité des cas*