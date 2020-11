Traitement des cardiopathies structurelles via l’imagerie guidée

Des années de formation et d’expérience sont nécessaires pour identifier précisément les structures cardiaques à partir d’images médicales.



Lors des procédures relatives à des cardiopathies structurelles, l’utilisation et l’interprétation des techniques d’imagerie radiologique et échographique 3D peuvent s’avérer difficiles, notamment lors du guidage de cathéters transportant des implants.



Accéder facilement et rapidement à la visualisation avancée et à la navigation guidée par image, dans les tissus mous peut vous aider à établir un diagnostic fiable et à déterminer le traitement le plus adapté.