Votre Produit vous est proposé avec des services de gestion, de contrôle et d'entretien. Il peut être contrôlé grâce à l'application Smart Shaver de Philips sur votre appareil mobile (comme un téléphone portable, une tablette ou un autre appareil connecté), localement ou à distance. L'application Smart Shaver vous donne également accès à d'autres fonctionnalités (« l'Application »). Le Produit et les logiciels intégrés au Produit (et toute mise à jour s'y rapportant) (« Logiciel du Produit ») et à l'Application (« Logiciel de l'Application ») sont collectivement désignés par les « Services ». Afin de pouvoir utiliser pleinement les Services qui vous sont proposés par Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Pays-Bas (« Philips »), vous devez : a. télécharger l'Application ; b. accepter les conditions générales d'utilisation des Services énoncées ci-dessous (les « Conditions ») ; c. reconnaître l'Application comme étant le moyen de communication officielle entre Philips et vous, par exemple concernant toute modification des Services ou Conditions régissant de tels Services (« Communication officielle ») ; d. reconnaître que les Services dépendent de la disponibilité de l'infrastructure/de la configuration requise et des services de tiers (par exemple, FAI, opérateur ou autre), qu'ils soient contractés par vous ou par Philips. e. activer les Services en connectant le Produit selon les instructions d'utilisation ; Service Clientèle : pour toute question ou préoccupation concernant les Produits, les Services ou les présentes Conditions, veuillez contacter le Service Clientèle Philips. Ces Conditions générales constituent un accord juridique contractuel et, en utilisant les Services, vous acceptez d'être lié(e) par les présentes Conditions. L'utilisation des Services est régie par les présentes Conditions.



Si vous êtes utilisateur de ces Services dans l'Union européenne, sachez que les conditions supplémentaires contenues dans l'Annexe I sont par la présente incorporées dans le présent Contrat et constituent une partie intégrante du présent Contrat. Aperçu Tout achat de n'importe quel Produit est régi par la garantie fournie avec ledit Produit (« Garantie »). Cette Garantie est complémentaire aux Conditions et ne portera pas atteinte à tout droit de garantie dont vous pourriez disposer en tant que consommateur dans votre pays de résidence. Suspension, résiliation et interruption Les présentes Conditions demeurent pleinement en vigueur aussi longtemps que vous continuez à accéder ou à utiliser les Services, ou jusqu'à leur résiliation conformément aux dispositions des présentes Conditions. À tout moment, Philips peut (a) suspendre ou résilier vos droits d'accès ou d'utilisation des Services ou (b) mettre fin à ces Conditions eu égard à vous si Philips considère en toute bonne foi que vous avez utilisé les Services en violation des présentes Conditions. En cas de résiliation, vous n'êtes plus autorisé(e) à utiliser ou à accéder aux Services. Philips se réserve le droit, à tout moment, de modifier, suspendre ou interrompre les Services ou une partie des Services avec ou sans notification préalable. Vous acceptez que Philips ne puisse en aucun cas être tenu responsable envers vous ou un tiers de l'exercice du droit susmentionné.

Compte et (dés)activation (a) Vous pouvez créer un Compte et utiliser les Services uniquement si vous acceptez et respectez les présentes Conditions et les lois en vigueur. Toute utilisation ou accès aux Services par une personne de moins de 16 ans est strictement interdite et constitue une violation des présentes Conditions. (b) Vous acceptez de : (i) fournir avec précision toutes les données demandées par Philips et avertir immédiatement Philips de toute modification ; (ii) conserver la confidentialité de vos données de connexion au Compte.

Accès et utilisation Philips vous octroie un droit non transférable et non exclusif (sans autorisation de concéder en sous-licence) d'accéder aux Services et de les utiliser via l'installation et l'utilisation de l'Application sur votre ou vos appareils mobiles (qu'ils soient votre propriété ou celle d'un tiers), sous réserve des présentes Conditions. Mises à jour logicielles Nous vous fournirons les mises à jour nécessaires pour la période que vous pouvez raisonnablement attendre et pendant, au minimum, la durée de la Garantie du Produit. Nous sommes en droit de mettre à jour ou de modifier n'importe lequel des Services, ce à distance et sans l'obligation de vous en informer. Lorsque, en raison d'une action ou d'une inaction de votre part, les mises à jour ne sont pas installées dans un délai raisonnable après leur mise à disposition, nous ne serons pas responsables de toute dégradation des Services qui en découle. Les mises à jour ou modifications sont soumises aux présentes Conditions (ou à leurs versions ultérieures). Mises à jour automatiques du logiciel Philips est en droit de mettre à jour ou de modifier le Logiciel du Produit pour ses Services, et ce à distance et sans obligation de vous en informer. Les mises à jour ou modifications sont soumises aux présentes Conditions (ou à leurs versions ultérieures). Philips peut également mettre à jour le Logiciel de l'Application, ce pour quoi vous recevrez une notification. Certaines restrictions Vous acceptez (a) de ne pas utiliser les Services en violation de lois, réglementations ou injonctions, ou pour tout usage illicite ou abusif ; (b) d'utiliser les Services uniquement de la manière prévue par Philips ; (c) de ne pas utiliser les Services d'une manière susceptible de porter préjudice à Philips, à ses fournisseurs de services ou à toute autre personne ; (d) de ne pas rééditer, reproduire, distribuer ou rétroconcevoir tout ou partie des Services et (e) de vous conformer à toute autre exigence ou restriction raisonnable requise ou imposée par Philips à votre endroit. Appareils débridés Cette application n'est pas destinée à être utilisée sur des appareils sur lesquels le système d'exploitation ne correspond plus à la norme par défaut (« appareils débridés »). Vous acceptez de ne pas tenter d'installer ou d'utiliser l'application sur un appareil débridé. Toute tentative d'installation ou d'utilisation de l'application sur un appareil débridé constitue une violation de ces conditions, et peut entraîner la résiliation du compte, sans remboursement, à l'entière discrétion de Philips. Philips n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation sur des appareils débridés. Logiciel libre Le Logiciel du Produit et/ou celui de l'Application peut contenir des composants soumis à des licences open-source à la place des présentes Conditions d'utilisation. Plus d'informations sur le Logiciel de l'Application sont disponibles dans la rubrique « À propos de » de l'application. Plus d'informations sur le Logiciel du Produit sont disponibles dans le manuel d'utilisation de votre produit. Tout code source soumis à une licence open-source applicable sera fourni sur demande. Veuillez vous adresser à [email protected] en anglais, en précisant les références du produit, pour demander le code source ou d'autres informations. Frais et mises à niveau payantes L'accès aux Services vous est offert gratuitement par Philips. Philips peut décider de proposer d'autres Services moyennant des frais (« Mises à niveau payantes »). Philips vous informera si un Service est offert moyennant des frais à l'avenir. Dans un tel cas, vous pouvez choisir de continuer à utiliser les Services gratuits, d'opter pour la Mise à niveau payante ou de cesser d'utiliser les Services. Contenu Utilisateur Vous pouvez créer ou télécharger du contenu grâce aux Services (« Contenu Utilisateur »). Dans ce cas, vous décidez des données à partager publiquement. Nous voulons que vous et vos amis profitiez de nos Services. Veuillez donc ne pas utiliser nos Services d'une manière communément reconnue comme abusive (par ex. de manière obscène, contraire à la loi et aux réglementations, insultante, discriminatoire ou en violation les droits d'un tiers). Le Contenu Utilisateur n'est pas fourni par Philips. Nous ne sommes pas tenus responsables des opinions, recommandations ou conseils qui y sont exprimés. Lorsque vous partagez du contenu, nous pouvons l'utiliser à nos propres fins, y compris à des fins commerciales. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, nous vous recommandons de faire preuve de prudence concernant le contenu que vous partagez. Tiers et frais de tiers Il est possible que, lors de l'utilisation des Services, vous utilisiez également un service, téléchargiez un logiciel ou achetiez des articles fournis par un tiers. Sachez que ces tiers peuvent avoir leurs propres règles et restrictions, distinctes des présentes Conditions, que vous devrez respecter envers ce tiers.

Vous reconnaissez que vous êtes responsable de tous les frais facturés par des tiers, tels que votre fournisseur d'accès à Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile, qui vous exposent à des exigences spécifiques vous permettant d'utiliser les Services. Propriété et propriété intellectuelle Philips détient les droits d'auteur, marques commerciales, marques de service et droits d'habillage commercial de tous les éléments et contenus affichés sur et issus des Services. Vous ne pouvez pas reproduire, modifier, créer des produits dérivés de, afficher, cadrer, réaliser, publier, distribuer, diffuser, transmettre, émettre ou faire circuler de tels éléments ou contenus à un tiers quel qu'il soit (y compris l'affichage ou la distribution des éléments via le site Web d'un tiers) sans l'autorisation écrite préalable de Philips, excepté pour utiliser les Services aux fins prévues. Philips conserve tous les droits qui ne sont pas expressément octroyés dans les présentes Conditions. Si vous envoyez un commentaire, une suggestion ou tout autre matériel (« Retour ») à Philips au sujet des Services (à l'exception de tout contenu illégal), vous cédez toute la propriété d'un tel Retour à Philips et reconnaissez que nous aurons le droit d'utiliser et de mettre en œuvre un tel Retour de quelque manière que ce soit sans restriction et sans aucune obligation de confidentialité, attribution ou compensation en votre faveur, ou accordez une licence à Philips pour l'utilisation de ce Retour sans aucune restriction dans la mesure où ce qui précède est considéré comme inefficace. Limitations de garantie Notre but est de vous offrir un service exceptionnel. CEPENDANT, SACHEZ QUE NOUS POUVONS UNIQUEMENT VOUS FOURNIR LES SERVICES « TELS QUELS » ET « TELS QUE DISPONIBLES », ET QUE NI LA DISPONIBILITÉ NI LES RÉSULTATS QUE VOUS POUVEZ OBTENIR DES SERVICES NE SONT GARANTIS. Ceci est notamment dû au fait que la disponibilité des Services dépend aussi de circonstances externes, comme votre ordinateur, appareil mobile, câblage domestique, réseau Wi-Fi, fournisseur de services Internet et opérateur de téléphonie mobile, sur lesquels Philips n'a aucune influence. Par conséquent, Philips ne peut garantir pour les Services : la disponibilité, la durée de fonctionnement, la précision des résultats, l'exactitude des données, la conservation des données, l'accessibilité dans tous les pays, la fiabilité des notifications, le niveau spécifique d'économies ou autre avantage financier. Limitation de responsabilité Quelle que soit la confiance que nous avons dans nos Services, il est possible que les choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient. S'il s'avère que les Services ne fonctionnent pas ou que du contenu est perdu, veuillez alors accepter nos excuses les plus sincères. Nous comprenons la gêne occasionnée. Malheureusement, dans les limites prévues par les lois en vigueur, nous ne pouvons assumer la responsabilité des dommages résultant de votre utilisation des Services. DANS TOUS LES CAS, NOUS NE POUVONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE MONTANTS SUPÉRIEURS AUX FRAIS PAYÉS POUR LES SERVICES. Communication officielle De temps à autre, il est possible que nous mettions à jour les présentes Conditions. Dans ce cas, nous le ferons par une Communication officielle. En cas de modification majeure des points importants de ces Conditions (changement important), nous pouvons vous en avertir de manière plus visible. Nous pouvons par exemple temporairement mettre en surbrillance les nouvelles rubriques ou rubriques révisées de ces Conditions, temporairement publier un avis dans l'Application, ou temporairement ajouter les mots « Mis à jour » au titre des présentes Conditions et/ou tout lien hypertexte vers ces Conditions. Dans certains cas, nous pouvons aussi vous envoyer un e-mail ou autre moyen de communication à propos des modifications et des choix ou actions possibles avant leur entrée en vigueur. La non-réaction ou l'utilisation continue des Services, après la réception de l'avertissement ou de l'avis, ou votre acceptation de tout changement nécessitant votre accord préalable, implique votre approbation de ces modifications. Juridiction compétente Dans la mesure permise par la législation en vigueur, ces conditions d'utilisation seront régies par et interprétées selon les lois des Pays-Bas nonobstant tout conflit avec toute autre disposition légale. Vos droits statutaires en vertu des lois sur la protection du consommateur de votre pays de résidence ne sont pas affectés par ce choix de droit. Les parties conviennent par la présente que la Convention des Nations Unies concernant les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas aux présentes Conditions.

Conclusion : Vous déclarez et garantissez que (i) vous ne résidez pas dans un pays soumis à un embargo par le gouvernement des États-Unis ou désigné par le gouvernement des États-Unis comme pays « soutenant le terrorisme » ; et que (ii) vous ne figurez pas sur une liste de parties interdites ou restreintes du gouvernement des États-Unis. En outre, vous octroyez irrévocablement à la boutique d'applications mobiles sur laquelle vous avez acheté cette Application le droit (qui sera considéré comme accepté) d'appliquer ces conditions à votre encontre en tant que tiers bénéficiaire. Vous vous engagez à ce que les Services, le Produit, le Logiciel du Produit, l'Application ou le Logiciel de l'Application ne soient pas exportés ou réexportés, directement ou indirectement, dans un autre pays pour lequel la loi américaine sur le contrôle des exportations (« United States Export Administration Act ») ou toute autre réglementation américaine relative à l'exportation nécessite une licence d'exportation ou autre approbation du gouvernement des États-Unis, à moins que la licence d'exportation ou approbation appropriée n'ait été obtenue en premier lieu. ANNEXE I

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX UTILISATEURS DES SERVICES DANS L'UNION EUROPÉENNE Dans la mesure où la réglementation (UE) 2023/2854 (« règlement de l'UE sur les données ») s'applique aux Parties en ce qui concerne les Services, et que les Services ou une partie de ceux-ci en font un Produit connecté et/ou un Service Connexe en vertu du règlement de l'UE sur les données, les conditions suivantes s'appliquent.



Définitions

Les termes commençant par une majuscule utilisés dans la présente clause (par ex. Détenteur des données, Utilisateur, Produit connecté, Service connexe, Données sur les produits, Données sur les services connexes) doivent avoir la signification qui leur est donnée dans le règlement de l'UE sur les données.



Rôles des Parties

Philips est le Détenteur des données du Produit connecté et/ou du Service Connexe concerné.



Aux fins des présentes Conditions, si vous êtes un utilisateur de l'Application, que vous êtes considéré comme un utilisateur en vertu du règlement de l'UE sur les données, vous avez le droit d'accéder à la fois aux Données sur les produits et aux Données sur les services connexes, le cas échéant.



Pour plus de détails sur les catégories d'informations considérées comme des Données sur les produits et/ou des Données sur les services connexes applicables aux présents Services, veuillez vous reporter à la documentation fournie par Philips dans le cadre des Services.



Accès aux Données

Si vous n'avez pas d’accès direct aux Données sur les produits et/ou aux Données sur les services connexes, vous pouvez en demander un pour des Données spécifiques sur les produits ou des Données spécifiques sur les services connexes en vertu du présent Contrat. Toute demande de ce type doit être soumise par écrit et inclure : (i) la base juridique et la justification de la demande, et (ii) des informations suffisantes pour permettre à Philips de vérifier l'identité de l'Utilisateur par rapport au Produit connecté ou au Service Connexe concerné.



Conditions et restrictions relatives à la divulgation des données

Si une demande d'accès à des données juridiquement valable est soumise, Philips peut, à sa discrétion, refuser la demande ou suspendre le partage de données en cours (s'il a déjà été initié) dans l'un des cas suivants :

a. Problèmes concernant les données personnelles : i) les données demandées contiennent des données personnelles, et ii) l'Utilisateur n'est pas la personne concernée et iii) Philips détermine qu'il n'existe pas de bases juridiques valables en vertu de la loi applicable en matière de protection des données pour mettre les données personnelles à disposition.



b. Protection du secret commercial : i) Philips estime que les données demandées constituent un secret commercial en vertu de la législation applicable, et ii) que leur divulgation risquerait de causer un grave préjudice économique à Philips ou à un tiers détenteur d'un secret commercial ; iii) que les Parties ne sont pas en mesure, malgré les efforts de bonne foi, de parvenir à un accord sur des mesures de protection techniques et organisationnelles adéquates.



Si Philips accepte de divulguer les Données sur les produits ou les Données sur les services connexes qui contiennent des données personnelles ou des secrets commerciaux, en complément des conditions établies dans un accord séparé, l'Utilisateur doit : i) mettre en œuvre et maintenir des mesures juridiques, techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et le traitement légal de ces données ; ii) s'abstenir de divulguer de telles données à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Philips ; iii) rester entièrement responsable de toute utilisation, divulgation ou violation non autorisée ; iv) ne pas modifier, désactiver ou contourner les mesures de protection techniques mises en œuvre par Philips.



Si Philips accepte de divulguer les Données sur les produits ou les Données sur les services connexes, l'Utilisateur ne peut utiliser ces données qu'à des fins légales et conformément au présent Contrat. L'Utilisateur accepte expressément de ne pas : i) utiliser les données pour développer ou soutenir le développement de produits ou services concurrents de ceux de Philips, ni de partager les données avec un tiers dans cette intention ; ii) utiliser les données pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs et les méthodes de production de Philips ; iii) exploiter les vulnérabilités ou les lacunes de l'infrastructure de Philips pour obtenir un accès non autorisé aux données ; iv) partager les données avec un tiers qui contrôle sensiblement l'accès aux marchés ou plateformes numériques ; v) utiliser les données d'une manière qui enfreint les obligations légales ou réglementaires en vigueur.



Utilisation des Données

Par la présente, l'Utilisateur autorise Philips et ses Sociétés affiliées à utiliser les Données disponibles sur les produits ou sur les services connexes aux fins suivantes :

a. exécuter tout contrat avec l'Utilisateur ou réaliser des activités liées à ce contrat ;



b. fournir une assistance (par ex. maintenance, dépannage), une garantie ou des services similaires ou évaluer les réclamations de l'Utilisateur ou de tiers (par ex. concernant des dysfonctionnements) liées aux Services ;



c. surveiller et maintenir le fonctionnement, la sûreté et la sécurité du Produit, du service et/ou de la propriété intellectuelle et assurer le contrôle de la qualité ;



d. respecter les législations en vigueur, y compris les obligations imposées à Philips en sa qualité de fabricant du Produit en vertu des réglementations et normes spécifiques au produit et au secteur ;



e. améliorer le fonctionnement de tout produit ou service proposé par Philips ;



f. développer de nouveaux produits ou services, y compris des solutions d'intelligence artificielle (IA), conçus par Philips, par des tiers agissant au nom de Philips ou en collaboration avec d'autres parties ou par l'intermédiaire de sociétés spécialisées (telles que des coentreprises) ;



g. valider les performances des produits ou des services et justifier les réclamations techniques ou marketing ;



h. générer des données anonymes ou agrégées, ou créer des données dérivées, à toute fin légitime (y compris dans le but de mettre ces données à la disposition de tiers) ;



i. partager ces données avec des tiers à condition que : i) le tiers n'utilise les données que pour aider Philips à réaliser les objectifs susmentionnés ou pour poursuivre ces objectifs en collaboration avec Philips ; et ii) Philips met en place des contrats contraignants qui exigent du tiers qu'il respecte les conditions suivantes : n'utiliser les données qu'aux fins convenues, les protéger au moyen de garanties techniques et organisationnelles appropriées et ne pas les partager ultérieurement. Philips peut toujours faire appel à des fournisseurs de services, tels que le cloud computing, l'hébergement ou des services similaires, pour atteindre les objectifs convenus indiqués ci-dessus.

Philips s'engage à appliquer aux données les mesures de protection appropriées qui sont raisonnables dans les circonstances, compte tenu de l'état de la science et de la technologie, et des coûts associés aux mesures de protection. Dispositions applicables aux Utilisateurs situés dans la Principauté de Monaco : Nonobstant toute disposition contraire figurant dans les présentes Conditions générales, lorsque l’Utilisateur agit en qualité de consommateur et est domicilié ou réside dans la Principauté de Monaco, les dispositions impératives du droit monégasque s’appliquent et prévalent en cas de conflit. Dans ce cas, les présentes Conditions générales seront interprétées et appliquées conformément au droit monégasque. Tout litige relèvera de la compétence des juridictions monégasques, conformément aux règles applicables. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) ainsi qu’à la réglementation monégasque applicable en matière de protection des données.