Dans la mesure où les commandes sont traitées automatiquement, il n'est PAS possible d'annuler une commande entre le moment où elle a été passée et sa livraison. La seule exception concerne les précommandes que nous pouvons annuler avant la date de disponibilité. Veuillez contacter le service consommateurs par téléphone au 0805025600 ou whatsapp +33642699024. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, veuillez-vous reporter à la section "Retours, remboursements et annulations" de cette page.