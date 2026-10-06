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De l'eau ou de la vapeur fuit au niveau du bouton de détartrage et sous la base de la centrale vapeur Philips.

Si la surface sous la base de la centrale vapeur Philips est humide ou si de la vapeur et/ou de l'eau fuit sous le bouton EASY DECALC, trouvez les causes et solutions possibles dans l'article ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : PSG8300/20, PSG7200/60, PSG8200/70. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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