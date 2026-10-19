Le café de ma machine espresso Philips Barista Brew n'est pas assez chaud.

L'accumulation de calcaire dans la machine peut également faire baisser la température de votre café. Vous trouverez des instructions détaillées sur le détartrage de votre machine espresso Philips Barista Brew dans notre article « Comment détartrer ma machine espresso Philips Barista Brew ? » et dans votre manuel d'utilisation.



Si ces solutions ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.

