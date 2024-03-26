ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Comment nettoyer mon aspirateur sans fil Philips série 5000

Pour savoir comment nettoyer le bac à poussière, le filtre, la brosse et le réservoir d'eau de votre aspirateur sans fil Philips série 5000 SpeedPro (Aqua), consultez les sections ci-dessous.
 

Aspirateurs série 5000

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : FC6722/01R1 , XC5041/01 , XC5141/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance