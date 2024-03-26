Comment nettoyer mon aspirateur sans fil Philips série 5000

Bac à poussière

N'oubliez pas de vider le bac à poussière après chaque utilisation ou lorsque la poussière atteint l'indicateur de niveau MAX (image A1). Pour nettoyer le bac à poussière de votre aspirateur sans fil Philips, procédez comme suit :

Éteignez l'appareil (image A2).

Tenez l'appareil à un angle de 45 degrés, comme indiqué dans l'image A3. Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé en bas.

Conseil : Retirez le bac à poussière tout en maintenant l'appareil en position verticale pour éviter que des saletés ne tombent (image A4).

Soulevez la pièce colorée en la tenant au niveau des deux cercles dentelés bleus sur le côté pour la retirer du bac à poussière (image A5).

Videz la poussière recueillie dans le bac à poussière au-dessus de la poubelle (image 6).

Replacez le cyclone dans le bac à poussière en prenant soin d'aligner les deux parties (image A7).

Remettez le bac à poussière en place en commençant par aligner le côté filtre (image A8).

Filtre

Pour garantir des performances optimales de votre aspirateur sans fil Philips, il est important de nettoyer régulièrement le filtre. Pour cela, procédez comme suit :

Soulevez le filtre pour le retirer du bac à poussière (image B1).

Séparez le filtre en mousse lavable du boîtier de filtre en plastique (image B2).

Tapotez le filtre en mousse et le boîtier du filtre au-dessus d'une poubelle pour les nettoyer (image B3). Pour nettoyer soigneusement le boîtier du filtre, il peut être utile de le frapper au-dessus d'une poubelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussière qui s'en échappe.

Rincez la mousse sous l'évier et pressez-la jusqu'à ce que de l'eau propre s'écoule (image B4). Il convient de ne pas rincer le boîtier de filtre.

Remarque : pour un nettoyage optimal, faites couler l'eau à travers le filtre avec le côté le plus sale orienté vers le bas, afin d'éliminer la poussière profondément liée.

Attendez 24 heures jusqu'à ce que le filtre en mousse soit complètement sec (image B5).

Remarque : ne séchez pas le filtre éponge à la lumière du soleil, sur le radiateur ou dans le sèche-linge.

Pour un entretien optimal, nettoyez le bac à poussière et les pièces colorées sous le

robinet ou à l'eau chaude savonneuse (image B6) et séchez-les (image 8).

Remontez les pièces (images B7-10). Lorsque vous remettez le bac à poussière en place, commencez par aligner le côté filtre (image B10).

Remarque : pour des performances optimales, nous vous recommandons de nettoyer le filtre de votre aspirateur une fois par mois et de le remplacer tous les 6 mois (accessoire XV1651).

Brosse

Votre aspirateur sans fil Philips est équipé d'une brosse rotative située à l'intérieur de l'embout. Cette brosse peut être obstruée par des poils et nécessite un entretien régulier. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer la brosse :

Éteignez l'appareil (image C1).

Maintenez le bouton situé sur le côté de l'embout d'une main tout en retirant la brosse de l'autre main. (image C2).

Éliminez toute pollution visible à la main. Coupez et retirez les poils emmêlés sur la brosse (image C3).

Retirez le capuchon latéral (image B4) et retirez les poils entre les deux (image C5).

Remettez la brosse en place. Votre aspirateur est prêt à l'emploi (images C6-8). Lors du remontage de la brosse, assurez-vous qu'elle est correctement alignée en plaçant d'abord un côté avant de cliquer sur l'autre côté.

Remarque : Veuillez vérifier et éliminer toute pollution autour des roues de la brosse.

Réservoir d'eau

Afin de maintenir votre réservoir d'eau en bon état, nous vous suggérons de procéder comme suit pour le nettoyer et le sécher après chaque utilisation :

Retirez la lingette du réservoir d'eau (image D1).

Videz le réservoir d'eau (image D2).

Remplissez le réservoir d'eau sous le robinet et secouez-le pour éliminer les résidus de détergent (images D3 et D4)

Videz l'eau et laissez-le ouvert pour qu'il sèche. Veiller à ne pas perdre le bouchon du réservoir pendant le stockage (images D5 et D6)

Nettoyez la lingette en la rinçant ou en la mettant dans la machine à laver.