Comment nettoyer mon aspirateur sans fil Philips série 5000
Pour savoir comment nettoyer le bac à poussière, le filtre, la brosse et le réservoir d'eau de votre aspirateur sans fil Philips série 5000 SpeedPro (Aqua), consultez les sections ci-dessous.
Bac à poussière N'oubliez pas de vider le bac à poussière après chaque utilisation ou lorsque la poussière atteint l'indicateur de niveau MAX (image A1).Pour nettoyer le bac à poussière de votre aspirateur sans fil Philips, procédez comme suit :
Éteignez l'appareil (image A2).
Tenez l'appareil à un angle de 45 degrés, comme indiqué dans l'image A3. Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé en bas.
Conseil : Retirez le bac à poussière tout en maintenant l'appareil en position verticale pour éviter que des saletés ne tombent (image A4).
Soulevez la pièce colorée en la tenant au niveau des deux cercles dentelés bleus sur le côté pour la retirer du bac à poussière (image A5).
Videz la poussière recueillie dans le bac à poussière au-dessus de la poubelle (image 6).
Replacez le cyclone dans le bac à poussière en prenant soin d'aligner les deux parties (image A7).
Remettez le bac à poussière en place en commençant par aligner le côté filtre (image A8).
Filtre Pour garantir des performances optimales de votre aspirateur sans fil Philips, il est important de nettoyer régulièrement le filtre. Pour cela, procédez comme suit :
Soulevez le filtre pour le retirer du bac à poussière (image B1).
Séparez le filtre en mousse lavable du boîtier de filtre en plastique (image B2).
Tapotez le filtre en mousse et le boîtier du filtre au-dessus d'une poubelle pour les nettoyer (image B3).Pour nettoyer soigneusement le boîtier du filtre, il peut être utile de le frapper au-dessus d'une poubelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussière qui s'en échappe.
Rincez la mousse sous l'évier et pressez-la jusqu'à ce que de l'eau propre s'écoule (image B4). Il convient de ne pas rincer le boîtier de filtre.
Remarque : pour un nettoyage optimal, faites couler l'eau à travers le filtre avec le côté le plus sale orienté vers le bas, afin d'éliminer la poussière profondément liée.
Attendez 24 heures jusqu'à ce que le filtre en mousse soit complètement sec (image B5).
Remarque : ne séchez pas le filtre éponge à la lumière du soleil, sur le radiateur ou dans le sèche-linge.
Pour un entretien optimal, nettoyez le bac à poussière et les pièces colorées sous le
robinet ou à l'eau chaude savonneuse (image B6) et séchez-les (image 8).
Remontez les pièces (images B7-10).Lorsque vous remettez le bac à poussière en place, commencez par aligner le côté filtre (image B10).
Remarque : pour des performances optimales, nous vous recommandons de nettoyer le filtre de votre aspirateur une fois par mois et de le remplacer tous les 6 mois (accessoire XV1651). Brosse Votre aspirateur sans fil Philips est équipé d'une brosse rotative située à l'intérieur de l'embout. Cette brosse peut être obstruée par des poils et nécessite un entretien régulier. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer la brosse :
Éteignez l'appareil (image C1).
Maintenez le bouton situé sur le côté de l'embout d'une main tout en retirant la brosse de l'autre main. (image C2).
Éliminez toute pollution visible à la main. Coupez et retirez les poils emmêlés sur la brosse (image C3).
Retirez le capuchon latéral (image B4) et retirez les poils entre les deux (image C5).
Remettez la brosse en place. Votre aspirateur est prêt à l'emploi (images C6-8).Lors du remontage de la brosse, assurez-vous qu'elle est correctement alignée en plaçant d'abord un côté avant de cliquer sur l'autre côté.
Remarque : Veuillez vérifier et éliminer toute pollution autour des roues de la brosse. Réservoir d'eau Afin de maintenir votre réservoir d'eau en bon état, nous vous suggérons de procéder comme suit pour le nettoyer et le sécher après chaque utilisation :
Retirez la lingette du réservoir d'eau (image D1).
Videz le réservoir d'eau (image D2).
Remplissez le réservoir d'eau sous le robinet et secouez-le pour éliminer les résidus de détergent (images D3 et D4)
Videz l'eau et laissez-le ouvert pour qu'il sèche. Veiller à ne pas perdre le bouchon du réservoir pendant le stockage (images D5 et D6)
Nettoyez la lingette en la rinçant ou en la mettant dans la machine à laver.
Nous vous recommandons de remplacer la lingette tous les 6 mois (accessoire XV1630).
Bac à poussière Pour nettoyer le bac à poussière de votre aspirateur sans fil Philips, procédez comme suit :
Éteignez l'appareil.
Libérez le bac à poussière en appuyant sur le bouton et en retirant le couvercle (images A1-2).
Videz le bac à poussière dans une poubelle (image A3).Assurez-vous que les cheveux et la saleté coincés dans le cyclone (la partie colorée à l'intérieur du bac à poussière) sont également retirés.
Sortez le filtre du bac à poussière (image A4).
Nettoyez l'intérieur du bac à poussière avec de l'eau ou un chiffon humide (images A5-6). Remarque : Ne passez pas le bac à poussière au lave-vaisselle.
Lorsque le bac est complètement sec, réinsérez le filtre et remettez le bac à sa place (images A7-9).
Filtres Pour que votre aspirateur sans fil Philips SpeedPro soit le plus performant possible, vous devez impérativement nettoyer le filtre régulièrement. Il existe deux filtres différents, tous deux compatibles. Veuillez déterminer le filtre dont vous disposez et suivre les instructions simples ci-dessous.
Filtre 1 :
Détachez le bac à poussière (image 1).
Retirez le filtre (image 2).
Tapotez sur le filtrepour faire tomber la saleté (image 3).
Lavez le filtre avec la grille orientée vers le haut (image 4).
Laissez-le sécher pendant 24 heures, la grille orientée vers le haut (image 5).
Réinsérez le filtre dans le bac à poussière et fixez le bac à votre appareil (image 6).Votre aspirateur est de nouveau prêt à l'emploi.
Filtre 2 :
Détachez le bac à poussière (image 1).
Retirez le boîtier du filtre et retirez le filtre (images 2-3).
Tapotez sur les deux filtrespour faire tomber la saleté (image 4).
Lavez le filtre en mousse sous le robinet (image 5). Remarque : veuillez ne pas rincer le boîtier du filtre.
Assurez-vous que le filtre en mousse est complètement sec avant de le réinsérer dans l'appareil (images 6-8). Votre aspirateur est de nouveau prêt à l'emploi.
Remarque : pour des performances optimales, nous vous recommandons de nettoyer le filtre de votre aspirateur une fois par mois et de le remplacer tous les 6 mois (accessoire FC8009/01). Brosse Votre aspirateur sans fil Philips SpeedPro Max dispose d'une brosse rotative située à l'intérieur de l'embout. Cette brosse peut être obstruée par des poils et nécessite un entretien régulier. Procédez comme suit et reportez-vous à la vidéopour plus d'informations :
Retirez la brosse à l'aide du bouton simple (images B1-2).
Retirez les cheveux à la main.Conseil : Coupez les cheveux emmêlés à l'aide de ciseaux (image B3).
Vérifiez l'absence de cheveux et/ou de saletés sous le capuchon latéral et détachez ce capuchon de la brosse en le tirant.
Replacez le capuchon latéral en le poussant jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis remettez la brosse en place (image B4). Votre appareil est de nouveau prêt à l'emploi.
Réservoir d'eau Nous vous recommandons de nettoyer et de sécher votre réservoir Aqua après chaque utilisation. Pour ce faire, procédez comme suit :
Retirez la lingette du réservoir d'eau.
Videz le réservoir d'eau (image C1).
Nettoyez le réservoir d'eau sous le robinet et agitez-le doucement (images C2-4).
Videz le réservoir d'eau en le faisant tourner plusieurs fois pour vous assurer qu'il est complètement vide (images C5-9).
Laissez le réservoir d'eau sécher et nettoyez la lingette en la rinçant ou en la mettant dans la machine à laver (images C10-12).
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