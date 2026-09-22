Comment nettoyer mon aspirateur sans fil Philips série 8000
Pour savoir comment nettoyer le bac à poussière, le filtre, la brosse et le réservoir d'eau de votre aspirateur sans fil Philips série 8000, consultez les sections ci-dessous. Le nom du modèle figure sur le manche, si ce n'est pas le cas, consultez l'image ci-dessous.
Bac à poussière Pour nettoyer le bac à poussière de votre aspirateur sans fil Philips, procédez comme suit :
Éteignez l'appareil (image 1).
Retirez le bac en appuyant sur le bouton de déverrouillage tout en maintenant l'appareil à un angle de 45 degrés (image 2).
Soulevez la partie colorée pour accéder au bac (image 3).
Conseil :
si vous rencontrez des difficultés pour retirer cette pièce du bac, tapez sur les contours du bac avec votre main à plat pour la débloquer légèrement.
Pour retirer la pièce plus facilement, placez votre main qui tient le bac en bas et soulevez la partie colorée avec l'autre main.
Videz le bac à poussière (image 4).
Rincez le bac à poussière sous le robinet. Évitez d'utiliser le lave-vaisselle (image 5).
Assurez-vous que le bac à poussière est complètement sec avant de le remettre en place (images 6-7).
Veillez à aligner d'abord la partie saillante du bac avant de le mettre en place. Pour obtenir des instructions plus détaillées, regardez la vidéo ci-dessous.
Filtre Afin que votre aspirateur sans fil Philips fonctionne de manière optimale, veillez à nettoyer le filtre régulièrement. Pour cela, procédez comme suit :
Retirez le boîtier de filtre de la pièce colorée en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (image 8).
Retirez le filtre en mousse lavable du boîtier de filtre (image 9).
Tapotez les deux pièces au-dessus d'une poubelle pour les nettoyer (image 10).
Rincez le filtre en mousse (image 11) et pressez-le jusqu'à ce que de l'eau propre s'écoule (image 12). Il convient de ne pas rincer le boîtier de filtre.
Remarque : pour un nettoyage optimal, faites couler l'eau à travers le filtre avec la languette du filtre orientée vers le bas, afin d'éliminer la poussière en profondeur.
Laissez le filtre sécher pendant 24 heures (image 13).
Remontez les pièces (images 14-16).
Veillez à aligner d'abord la partie saillante du bac avant de le mettre en place.
Pour obtenir des instructions plus détaillées, regardez la vidéo ci-dessous.
Remarque : votre aspirateur affichera automatiquement le code d'information i8 pour vous rappeler de nettoyer le filtre suivi d'un code QR pour commander un nouveau filtre (accessoire XV1681). Lorsque le code i8 s'affiche, appuyez sur n'importe quel bouton (sauf le bouton d'alimentation) pour voir l'animation ainsi que les instructions de nettoyage du filtre étape par étape. Nous vous recommandons de remplacer le filtre si le code i8 continue de s'afficher après le nettoyage, ou au moins tous les 6 mois pour garantir des performances optimales. Le bac à poussière n'est pas correctement fixé à l'appareil Si le bac à poussière n'est pas correctement fixé, cela peut entraîner des problèmes de puissance d'aspiration. Pour vous assurer que le bac à poussière est correctement fixé, alignez d'abord la partie supérieure du bac à poussière avant de le mettre en place (regardez la vidéo ci-dessous entre 1:11 et 1:15).
Brosse Votre aspirateur sans fil Philips dispose d'une brosse rotative située à l'intérieur de l'embout. Cette brosse peut être obstruée par des poils et nécessite un entretien régulier. Procédez comme suit pour nettoyer la brosse et reportez-vous à la vidéo pour plus d'informations :
Éteignez l'appareil (image A1).
Retirez la brosse en appuyant sur le bouton (images A2-A3).
Coupez et retirez les poils emmêlés sur la brosse (image A4).
Retirez le capuchon latéral et coupez les poils entre les deux (image A5).
Remettez la brosse en place. Votre aspirateur est prêt à l'emploi (images A5-A6).
Réservoir d'eau Pour maintenir votre brosse Aqua en bon état, procédez comme suit pour la nettoyer et la sécher après chaque utilisation :
Retirez la lingette du réservoir d'eau.
Videz le réservoir d'eau (image B1).
Nettoyez le réservoir d'eau sous le robinet et agitez-le doucement (image B4).
Laissez le réservoir d'eau sécher et nettoyez la lingette en la rinçant ou en la mettant dans la machine à laver.Nous vous recommandons de remplacer la lingette tous les 6 mois (accessoire XV1700).
Les solutions ci-dessus vous ont-elles été utiles ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous à l'adresse www.philips.com/support pour obtenir de l'aide.
Bac à poussière Procédez comme suit et reportez-vous à la vidéo ci-dessous pour plus d'informations :
Éteignez l'appareil.
Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la poignée située à côté du bac à poussière (image A1).
Retirez le couvercle et videz le bac à poussière (images A2-A3). Assurez-vous que les cheveux et la saleté coincés dans le cyclone sont également éliminés.
Retirez le filtre et nettoyez l'intérieur du bac à poussière avec de l'eau ou un chiffon humide (images A5-A6). Évitez d'utiliser le lave-vaisselle.
Assurez-vous que le bac à poussière est complètement sec avant de le remettre en place (images A7-A9).
Filtre Pour que votre aspirateur sans fil Philips SpeedPro Max soit le plus performant possible, vous devez impérativement nettoyer le filtre régulièrement. Pour cela, procédez comme suit :
Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de la poignée située à côté du bac à poussière (image B2).
Retirez le boîtier de filtre du bac à poussière et retirez le filtre en mousse lavable du boîtier de filtre (images B3-B4).
Tapotez le filtre en mousse au-dessus d'une poubelle pour éliminer la saleté et rincez le filtre en mousse sous un robinet (image B5).
Pressez-le jusqu'à ce que l'eau qui en sort soit propre (images B6-B7).
Veillez à ne pas rincer le boîtier de filtre, mais à simplement le tapoter au-dessus d'une poubelle (image B8).
Laissez le filtre sécher pendant 24 heures (image B9).
Remontez les pièces (image B10).
Pour plus d'informations, reportez-vous à la vidéo ci-dessous. Remarque :
pour des performances optimales, nous vous recommandons de nettoyer le filtre de votre aspirateur une fois par mois et de le remplacer tous les 6 mois.
Brosse Votre aspirateur sans fil Philips SpeedPro Max dispose d'une brosse rotative située à l'intérieur de l'embout. Cette brosse peut être obstruée par des poils et nécessite un entretien régulier. Procédez comme suit et reportez-vous à la vidéo ci-dessous pour plus d'informations :
Retirez la brosse à l'aide du bouton simple et retirez le capuchon latéral (images A1-A3)
Retirez les poils de la brosse et sous le capuchon à la main ou utilisez des ciseaux (image A4).
Replacez le capuchon latéral en le poussant jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis remettez la brosse en place (images A5-A7). Votre appareil est de nouveau prêt à l'emploi.
Réservoir d'eau Nous vous recommandons de nettoyer et de sécher votre réservoir Aqua après chaque utilisation. Pour ce faire, procédez comme suit :
Retirez la lingette du réservoir d'eau (image B1).
Videz le réservoir d'eau (image B2).
Nettoyez le réservoir d'eau sous le robinet et agitez-le doucement (image B3-B5).
Videz le réservoir d'eau et laissez-le sécher (image B6-B8).
Nettoyez la lingette en la rinçant ou en la mettant dans la machine à laver (image B9).
Conseil : (XC8347 et XC8349) : veillez également à nettoyer les canaux latéraux de votre brosse Aqua tous les trois mois ou en cas de baisse des performances. Pour ce faire, ouvrez les canaux latéraux et éliminez la saleté.
Les solutions ci-dessus vous ont-elles été utiles ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous à l'adresse www.philips.com/support pour obtenir de l'aide.
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