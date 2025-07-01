Mon OneBlade 360 Connected ne s'appaire pas à mon téléphone.

Si le système d'exploitation de votre appareil mobile a été mis à jour depuis le dernier appairage de votre OneBlade, le problème peut venir de là.



Pour résoudre ce problème, essayez de réinitialiser la connexion entre votre OneBlade et l'application en suivant les étapes suivantes :

Désappairez votre OneBlade : maintenez le bouton de marche/arrêt de votre OneBlade enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser la connexion. L'anneau lumineux commence à clignoter en bleu. Désappairez votre appareil mobile : ouvrez les paramètres Bluetooth® sur votre appareil mobile et sélectionnez votre OneBlade dans la liste des appareils appairés. Appuyez sur « Découpler » ou « Désappairer » (Unpair) ou « Oublier » (Forget) pour supprimer votre OneBlade de la liste des appareils appairés.

Une fois votre OneBlade désappairé de votre appareil mobile, essayez de rétablir la connexion.Les instructions d'utilisation peuvent varier en fonction de l'appareil mobile que vous utilisez. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil pour plus d'informations.